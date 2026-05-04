Facephi regresa a la rentabilidad tras elevar sus ingresos un 25 %

Facephi, compañía tecnológica alicantina especializada en la verificación de la identidad digital y prevención del fraude basada en inteligencia artificial (IA), ha conseguido regresar a la senda de la rentabilidad tras incrementar sus ingresos un 25 % y haber reducido de forma significativa su deuda bancaria.

La firma, que ha presentado los resultados de 2025, ha alcanzado una cifra de negocio de 36 millones de euros, con un valor total de contrato de 71,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,6% respecto al ejercicio anterior. Este avance está impulsado por el mayor peso de soluciones de Software como Servicio (SaaS) de alto valor añadido y la menor dependencia de hardware y componentes de terceros con menor margen. Una evolución que confirma, explican desde la empresa, la solidez de un modelo de negocio cada vez más escalable y preparado para sostener el crecimiento a largo plazo.

El Ebitda normalizado, o lo que es lo mismo, el indicador financiero que mide la rentabilidad operativa, se sitúa en 10,5 millones de euros, frente a un millón en 2024, una mejora multiplicada por diez en un solo ejercicio. La compañía obtiene, además, un resultado neto positivo de 0,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 8,9 millones del ejercicio anterior, y consigue reducir su deuda bancaria por debajo de un millón.

Empleados de Facephi en su sede de Alicante. / INFORMACION

El flujo de caja libre mejora interanualmente en 2,2 millones de euros (frente a -4,6 millones de euros en 2024 y -9 millones de euros en 2023), reforzando la trayectoria hacia un resultado significativamente positivo en 2026.

En paralelo, la compañía ha seguido reforzando su eficiencia operativa, logrando reducir sus costes un 5,8 % incluso en un contexto de crecimiento de doble dígito. La evolución de estos indicadores refleja tanto la disciplina operativa como la madurez alcanzada en su estructura y modelo comercial.

Aitor D’Oxandabaratz, director financiero de Facephi, señala que "2025 refleja un cambio positivo con un fuerte crecimiento del Ebitda, el retorno a la rentabilidad y una mejora significativa del flujo de caja, impulsados por el apalancamiento operativo, ya que los costes disminuyeron un 5,8 % mientras los ingresos crecieron un 24,6 %, lo que respalda nuestra clara senda hacia la generación positiva de caja. Nuestro enfoque sigue siendo claro: ejecución disciplinada, crecimiento rentable y creación de valor a largo plazo".

Punto de inflexión

A lo largo del ejercicio, Facephi ha culminado su evolución desde un proveedor centrado en biometría e identidad digital hacia una plataforma más amplia e integrada, capaz de combinar verificación de identidad, prevención del fraude y cumplimiento normativo en una única solución.

Esta transformación responde a un entorno en el que las organizaciones, especialmente en sectores regulados, demandan soluciones más completas para gestionar de forma integral los riesgos asociados a la identidad digital y al fraude —ataques de inyección, deepfakes, suplantaciones— así como las exigencias regulatorias.

Javier Mira, presidente y CEO de Facephi, señala que, con estos resultados, "demostramos la solidez de nuestro modelo. Estratégicamente, hemos completado nuestra transformación desde un proveedor centrado en biometría hacia una plataforma de identidad digital y prevención del fraude basada en IA, integrando verificación de identidad, prevención del fraude y cumplimiento normativo en una única solución".

Las instalaciones de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

A ello hay que añadir, subraya, que "financieramente, los resultados respaldan el éxito de la estrategia, con una tasa de crecimiento anual de ingresos entre 2020 y 2025 superior al 37 %, muy por encima de la media del sector (12 %), y una mejora sostenida de márgenes. Hemos dejado atrás nuestra fase de scale up y entramos en una etapa de crecimiento sólido, sostenible y rentable".

En este contexto, hay que destacar que la compañía opera ya en más de 30 países, con una cartera de más de 300 clientes a nivel global, y ha continuado fortaleciendo su posicionamiento en regiones estratégicas, al tiempo que consolida una propuesta tecnológica orientada a acompañar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de relación digital con el usuario.

Facephi ratifica su orientación para el ejercicio 2026, con una cifra de negocio estimada de 46,2 millones de euros (+28,4 %), un Ebitda normalizado de 11 millones de euros (+5,0 %) y un flujo de caja libre positivo de 4,3 millones de euros. Estas previsiones se apoyan en una sólida cartera de contratos, la expansión hacia nuevas geografías y el aumento de la demanda de soluciones integrales frente al crecimiento del fraude digital y las exigencias regulatorias.