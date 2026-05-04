La ilicitana Esther Guilabert deja Fevitur para asumir la gerencia de Étnor

La Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones (Étnor) ha aprobado la incorporación de Esther Guilabert como nueva gerente. La ilicitana abandona de esta forma la Organización Patronal de Alquiler de Corta Estancia (Fevitur), ha donde había recalado tras su salida como secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunida Valenciana (CEV).

La comisión ejecutiva de Étnor, de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos de de la fundación, es la responsable de nombrar al gerente a propuesta del presidente. En esta ocasión ha votado por unanimidad la candidatura de Esther Guilabert.

Esther Guilabert durante su etapa como secretaria general de la CEV. / Germán Caballero

Esther Guilabert Bordonado es una directiva con más de dos décadas de experiencia en comunicación, gestión institucional y relaciones empresariales. Ha desempeñado recientemente el cargo de secretaria general de la patronal nacional del alojamiento de corta estancia (Fevitur) y previamente ostentó la secretaría general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), donde permaneció coincidiendo con el mandato como presidente de Salvador Navarro, que ya no se presentó a las últimas elecciones. Con anterioridad, fue directora general de la Institución Ferial Alicantina (IFA).

La Fundación, al mismo tiempo, quiere destacar su agradecimiento y reconocimiento por la labor desempeñada por el gerente saliente, Daniel González Serisola, quien acaba de ser nombrado gerente de la Universidad de València. Pedro Coca, presidente de Étnor, subraya “su contribución al desarrollo de la entidad y al impulso de sus principales líneas de trabajo, así como su compromiso con los objetivos fundacionales durante su etapa al frente de la gestión”.

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Valores

Étnor es una fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover el reconocimiento, la difusión y el respeto de los valores éticos en la actividad económica y en la vida de las organizaciones. Entre sus objetivos se encuentran la investigación, la formación y la generación de conocimiento aplicado en ética empresarial, así como la promoción de un entorno social propicio para la adopción de prácticas responsables en empresas e instituciones.