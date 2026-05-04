Nuria Oliver recibe de manos del Rey el Premio Nacional de Investigación

La doctora en Telecomunicaciones y directora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver, ha recibido este lunes de manos del Rey Felipe VI el Premio Nacional de Investigación 2025 Julio Rey Pastor en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ha sido en un acto celebrado en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, en el que, entre otros, también han estado presentes el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Con esta alta distinción se reconocen las contribuciones innovadoras de la investigadora alicantina en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), especialmente en el comportamiento humano y la interacción persona-máquina.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la propia ministra Diana Morant daba a conocer que Nuria Oliver iba a ser distinguida con el Premio Nacional de Investigación, en base a que su trabajo ha tenido un impacto científico global y se ha aplicado en sectores como las telecomunicaciones, la salud y los servicios financieros. Asimismo, el ministerio ha tenido en cuenta la transferencia del conocimiento a la que ha dado lugar su actividad investigadora con la obtención de un número significativo de patentes.

Salvador Illa, Felipe VI, Nuria Oliver y Diana Morant en el momento de la entrega del premio. / Quique Gar (EFE)

Pues bien, la entrega física del premio ha tenido lugar este lunes en Barcelona, recogiendo Nuria Oliver el galardón de manos del Rey Felipe VI. Junto al de ella, el resto de Premios Nacionales de Investigación 2025 han sido para Andrés Aguilera (Biología), María Pau Ginebra (Ingenierías y Arquitectura), Ignacio de la Torre (Humanidades), Josep Dalmau (Medicina y Ciencias de la Salud), Ana María Traveset (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), Juan García-Bellido (Ciencias Físicas de los Materiales y de la Tierra), María del Carme Rovira (Ciencia y Tecnología Químicas), Maria Soledad Martín (Transferencia del Conocimiento), y Montserrat Guillen (Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).

Los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, por su parte, han sido concedidos a Arnau Sebé (Biología), Serí Abadal (Ingenierías y Arquitectura), Marta Sánchez de la Torre (Humanidades), Melissa García (Medicina y Ciencias de la Salud), Marcos Fernández (Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales), María José Martínez (Ciencias Físicas de los Materiales y de la Tierra), Jesús Campos (Ciencia y Tecnología Químicas), Fernando Manuel Moreno (Transferencia de Conocimiento), Jezabel Curbelo (Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Enrique Hernández (Derecho y Ciencias Económicas y Sociales).

Nuria Oliver durante una conferencia en Alicante. / PILAR CORTES

El Rey Felipe VI ha instado en su discurso a impulsar, apoyar y animar “con visión de Estado” a los científicos en su labor al servicio de la sociedad. El monarca ha destacado que investigar "es una forma de mirar con curiosidad, con rigor y con libertad. Es adentrarse en lo desconocido con la convicción y la humildad de saber que cada pregunta abre un camino y, cada respuesta, a su vez, nuevas preguntas”.

Tras señalar que, en el pasado, la ciencia española “resistió más que avanzó”, ha puesto en valor el crecimiento experimentado en las últimas décadas. “Es un tiempo de transformaciones profundas que afectan a la seguridad, a la energía, a la salud, al entorno natural, a la tecnología y a la propia organización de nuestras sociedades”.

Y sobre los premiados, ha remarcado la amplitud de sus conocimientos, apuntando que su talento se sostiene sobre dos grandes aspiraciones, como son comprender mejor y servir mejor a la sociedad.

Trayectoria

La ingeniera en Telecomunicaciones alicantina Nuria Oliver ya sumó a su palmarés hace cuatro años otro importante galardón, el Premio Jaume I, en el apartado de Nuevas Tecnologías por su contribución a la inteligencia artificial, un campo que investiga desde su reconocida fundación poniendo el foco en la ética responsable y el bien social.

Oliver ha venido acercando en los últimos años a los futuros estudiantes universitarios cómo se cumplió su sueño de ser investigadora desde su paso por la Universidad Politécnica de Madrid donde estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, su doctorado en la universidad líder del mundo en investigación de IA en Boston, hasta los proyectos que ideó y que nadie había conseguido hacer hasta entonces durante su estancia en Estados Unidos y su regreso a España.

La científica preside desde el pasado año uno de los cuatro grupos de trabajo plenarios que ha creado la Unión Europea para que preparen las normativas para el control de la IA que regirán en Europa. En su caso ha sido elegida por la Comisión Europea para liderar el grupo de trabajo sobre transparencia que redactará el primer código de buenas prácticas en el contexto del sistema de la inteligencia artificial generativa, dentro de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea