Un plan de eficiencia energética permite instalar placas solares en cuatro puertos de Alicante

La Generalitat Valenciana ha impulsado un plan de eficiencia energética para los puertos autonómicos, dotado con un millón de euros y con financiación de la Unión Europea (UE), que ha permitido la instalación de plantas fotovoltaicas en los recintos portuarios de Xàbia, Altea, La Vila Joiosa y Santa Pola. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado las instalaciones habilitadas en Xàbia, donde también se está renovando la estación depuradora del propio puerto.

El plan en cuestión ha permitido, en su conjunto, dotar a siete instalaciones portuarias de la Comunidad Valenciana de fuentes de energía renovable. En conjunto, se han instalado 1.366 módulos fotovoltaicos distribuidos entre Benicarló, Peñíscola, Burriana, Xàbia, Altea, La Vila Joiosa y Santa Pola, todos ellos bajo gestión directa de la Generalitat. Estas instalaciones alcanzan una potencia conjunta de 756,3 kilovatios pico, lo que supone evitar la emisión de 501,6 toneladas de CO₂ al año.

“El puerto de Xàbia, junto al resto de puertos autonómicos, se sitúa ya a la vanguardia de la eficiencia energética, porque creemos que la administración pública debe ser el motor y el primer ejemplo en la transición energética”, ha destacado Martínez Mus.

El conseller Martínez Mus visitando este lunes el puerto de Xàbia. / INFORMACION

En el caso concreto del puerto de Xàbia, que ha contado con una inversión de 74.000 euros, se han instalado 119 módulos fotovoltaicos sobre la lonja y las oficinas portuarias, con una potencia de 64,45 kilovatios pico, destinados al autoconsumo energético y que ya se encuentran en funcionamiento.

Martínez Mus ha remarcado que este proyecto “es un ejemplo de cómo este Consell impulsa un modelo que fomenta la eficiencia energética, facilita el autoconsumo real y avanza con paso firme en la descarbonización de la Comunidad Valenciana”. Y ha añadido, con relación a este plan, que el Consell está “demostrando con hechos que la lucha contra el cambio climático no es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta con inversiones concretas”.

Depuradora

En la estación de bombeo de aguas residuales de la cofradía, por otro lado, la Generalitat ha puesto en marcha su remodelación con un presupuesto de 276.061 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto contempla la modernización del sistema de bombeo mediante la incorporación de dos bombas, así como el aumento de la potencia nominal y de la capacidad de elevación del caudal, con el objetivo de mejorar el rendimiento del servicio.

Martínez Mus ha señalado que esta actuación “permitirá actualizar una infraestructura clave para el funcionamiento diario del puerto, adaptándola a las necesidades actuales y reforzando la calidad del servicio que presta a la cofradía”.