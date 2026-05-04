El tirón de Torrevieja dispara un 25 % los visados para construir viviendas en Alicante

La construcción de vivienda arranca el año con sus mayores cifras de actividad en la provincia desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pero también con ciertas señales que invitan, como mínimo, a estar alerta. Especialmente, porque casi todo el incremento de la cifra de visados se concentra en un único municipio, el de Torrevieja, que por sí solo concentra más de un tercio de la nueva oferta, mientras que otros grandes mercados de la zona tienden a estabilizarse, como es el caso de Alicante, o registran importantes caídas, como ocurre en Orihuela, Calp, La Vila o Dénia, entre otros.

Así lo reflejan los últimos datos del Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante (Coata) que, además, advierte de una ralentización significativa a partir de la segunda quincena de marzo, lo que vinculan con el aumento de la incertidumbre económica por la guerra de Irán.

En términos absolutos, durante los tres primeros meses del año se firmaron 3.418 visados para la construcción de nuevas viviendas, lo que representa un incremento del 25,3 % sobre el mismo periodo de 2025 y la mayor cifra desde 2025. Sin embargo, la propia presidenta de Coata, Cristina Bordera, rebaja el optimismo por estos datos.

"Aún con estas cifras, debemos ir un poco más allá, pues en un análisis exhaustivo vemos algún indicio de agotamiento o cambio de tendencia sobre todo por factores como el efecto de la Vega Baja, en la que se sustenta el crecimiento, mientras el resto de áreas va en descenso", apunta Bordera.

Un edificio en construcción, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

"Por otra parte, si se consideran los datos correspondientes a la última quincena de marzo y la primera de abril, se observa que el ritmo de actividad resulta sensiblemente inferior a la media del trimestre. Es pronto para extraer conclusiones definitivas, pero el aumento de la incertidumbre derivado del contexto internacional podría estar influyendo en la evolución reciente del sector", añade la portavoz de los arquitectos técnicos.

Municipios

Lo cierto es que los datos por municipios son aún más contundentes. Del total de viviendas visadas, hasta 1.281 se ubican en Torrevieja, lo que supone el 37 % del total provincial y doce veces la cifra que registró en el primer trimestre de 2025. Una evolución que tiene mucho que ver con la disponibilidad de terreno en este municipio.

Por detrás se sitúa San Miguel de Salinas, con 320 visados, un 16,4 % más; y la ciudad de Alicante, donde los promotores han pedido permiso para iniciar 288 casas, un 11,6 %.

Sin embargo, son muchos los municipios donde en estos primeros meses se ha visto menos actividad que el año pasado. Por ejemplo, en Orihuela solo se han autorizado 72 viviendas, un 64,7 % menos. En Elche apenas suman 33 nuevos pisos, un 79,9 % menos y en Benidorm no se ha demandado ni una sola nueva vivienda, aunque en este caso hay varios proyectos a medio construir que mantienen la actividad.

Por lo que respecta a otros enclaves turísticos, en Calp se visaron 107 casas, un 21,3 % menos; Finestrat, 76, un 21,6 % menos o en Dénia, 58, un 71 % menos.

Lo que sigue en aumento es el coste de construcción, que ya alcanza los 617 euros por metro cuadrado, un 7,1 % más que hace un año. En su conjunto, las viviendas visadas supondrán una inversión de 257 millones de euros, de acuerdo con los datos recopilados por Coata.