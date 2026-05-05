Alicante duplica en una década sus ingresos por turismo extranjero y llega a los 1.882 millones en el primer trimestre

Si no se puede pronunciar la palabra récord es porque la Semana Santa ha quedado fuera del calendario de 2026, pero sin esta circunstancia, el turismo extranjero no solo se consolida como fuente de ingresos para la provincia, sino que demuestra un crecimiento destacado. En menos de diez años, la Costa Blanca ha pasado de ingresar 949 millones en el primer trimestre de 2017 -primer dato de la serie autonómica - a 1.882 millones en estos primeros tres meses de 2026. Así es que, no solo es que la pandemia quede atrás, sino que el sector ha sabido fortalecer su columna vertebral como es la llegada de visitantes de otras nacionalidades.

El dato parte de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y es uno de los mejores termómetros para evaluar las acciones de promoción y el perfil de turistas que llegan a la región. En el detalle por territorios, se observa como la provincia ha ganado peso dentro del conjunto autonómico respecto al mismo periodo de 2024 -donde las fiestas de Pascua también fueron en abril - y pasa del 63 % al 66 % en este ejercicio.

La Comunidad Valenciana ingresó por este concepto 2.872 millones. De enero a febrero, el gasto de los turistas extranjeros se repartió a razón de 1.882 millones en la provincia, de los cuales 415 millones tienen su origen en el destino de Benidorm; la provincia de Valencia alcanza los 920 millones, con un "cap i casal" que representa 824 millones; y la castellonense se eleva a 70 millones. En cuanto a marzo, la encuesta marca un gasto de 1.188 millones, lo que representa un descenso del 2 % respecto al mismo trimestre de 2025.

Gastos de turistas extranjeros durante el primer trimestre. / Fuente: INE/ Gva

Benidorm, la rampa turística

Las estadísticas regionales brindan dos apuntes de destino: Benidorm y la capital valenciana. En ambos casos, sus particularidades son muy diferentes y en los tres últimos años, la localidad benidormense se ha mostrado como un faro de estabilidad. La Generalitat imputa un gasto en el umbral de los 400 millones trimestrales. En concreto, la capital turística ha cerrado con 405 millones en 2024; 393, en 2025, y 415, esta anualidad. La mala climatología jugó en contra del municipio alicantino el año pasado; sin embargo, cabe destacar que, a pesar de no haber Semana Santa de por medio, Benidorm crece y registra su mejor dato.

Detrás de la cifra hay indicadores como la estabilidd de la planta hotelera abierta estos meses y el precio medio de la habitación que está ligada a la transformación y mejora de la planta hotelera. Por supuesto, también está el aeropuerto Alicante-Elche. Las terminales son un motor que extiende su impacto en las dos provincias (alicantina y valenciana), pero al hablar de turismo extranjero, hay otros dos datos destacados: británicos y desestacionalización.

Datos de marzo 2026 de la Comunidad Valenciana. / Fuente: Turisme

Previa estival

En cuanto a la llegada de turistas extranjeros, marzo anticipa el verano en cierto modo, pues el efecto de la guerra del Golfo no estaba en la agenda de los miles de turistas que estaban planificando vacaciones. El gasto turístico internacional en la Comunidad alcanzó el pasado mes de marzo los 1.188 millones de euros, un 6,7 % más que el año anterior.

De este modo y según la encuesta de los Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la citada del gasto, la autonomía valenciana ha registrado un total de 932.199 turistas internacionales durante el tercer mes del año. Cabe pues, recuperar el concepto de récord en este apartado, porque en ambos apuntes son los mejores registros de la serie histórica, lo que supone el mayor registro de turismo extranjero para un mes de marzo y un aumento del 8,9 % respecto al mismo mes de 2025.

Asimismo, el gasto medio por turista se situó en el mes de marzo en 1.274 euros, mientras que el gasto medio diario alcanzó los 151 euros, un 12,7 % más que en marzo de 2025.

Para tener la fotografía completa, hay que mirar al escenario nacional. En España, el gasto total realizado alcanzó los 9.606 millones de euros, con un aumento del 5,4 % respecto al mismo mes de 2025; mientras que el gasto medio por turista fue de 1.411 euros, con un incremento anual del 2,1 %. Por su parte, el gasto medio diario creció un 4,8 %, hasta los 198 euros. Así, la Comunidad aporta el 12 % de los ingresos recogidos en marzo. Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en marzo fueron Canarias (con el 25,8 % del total), Andalucía (17,7 %) y Cataluña (17 %).