Alicante pulveriza su récord de empleo con 786.138 cotizantes por el empuje del turismo

La desestacionalización del turismo en la provincia Alicante es todo un hecho, lo que la ha llevado este último mes de abril a pulverizar su anterior récord de empleo, obtenido en plena época estival. Y es que la provincia ha llegado a los 786.138 afiliados a la Seguridad Social, 4.896 más que en julio del año pasado, cuando se alcanzó la anterior marca. Y todo gracias a una subida mensual de 11.957 cotizantes, en un contexto en el que la hostelería fue, y con mucho, el sector que más creció. El paro, en plena sintonía con esta evolución, también registró un notable descenso, en este caso de 1.336 personas.

Muy buenas noticias para el empleo en la provincia de Alicante, según los datos de afiliación publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y es que dando continuidad al empuje que se registró el pasado mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, abril ha venido incluso a mejorar los registros, lo que ha permitido alcanzar una cifra de cotizantes nunca vista hasta la fecha. Tanto es así que, además de pulverizar el anterior récord de julio de 2025, la provincia cuenta en estos momentos con 24.948 afiliados más que hace justo un año, lo que da una idea de la dimensión del crecimiento.

Turistas paseando y ocupando terrazas de bares en Elche durante esta pasada Semana Santa. / AXEL ALVAREZ

Y en este marco, es la hostelería, sector íntimamente vinculado a la actividad turística, el que ha registrado un incremento más significativo, con nada menos que 6.204 nuevos cotizantes, que sirven para dejar la cifra total en 98.541. También ha crecido, aunque en menor proporción, el comercio, con 1.626 que elevan el registro hasta los 134.765 empleados

Fuera de estas actividades, las relacionadas con la vivienda continúan inmersas en una buena dinámica. Este es el caso de la construcción, que gana 577 cotizantes para quedarse en 60.874, así como los negocios inmobiliarios, que suman 319 para alcanzar los 15.771. También crece, en este caso en 253, los afiliados en las actividades sanitarias, lo que les permite situarse en 71.022.

Una camarera atendiendo a los clientes de la terraza de un bar. / PILAR CORTES

La industria manufacturera, por su parte, experimenta un ligero retroceso de 124 empleos para quedarse en 82.269, mientras que la educación también baja, en este caso en 303 afiliados, quedándose en 52.056. La agricultura, por último, permanece inalterable en los 5.279 cotizantes.

Paro

En lo que respecta al paro, los datos publicados por el Ministerio de Trabajo también arrojan buenas noticias para la provincia alicantina, con un descenso de 1.336 personas que dejan la cifra total en 115.728. Como no podía ser de otra forma, el sector servicios, muy relacionado con el turismo, es el que más baja con 1.238 parados que sitúan el baremo en 80.109.

También baja el paro en la industria, en 128 personas, para quedarse en 12.867; y en la agricultura, en 86, lo que la sitúa en 3.243. La construcción, por su parte, registra 75 desempleados menos, con lo que se queda en 9,291. El único colectivo que registra un incremento del paro es el de sin empleo anterior, con 191 nuevos desempleados que dejan la cifra total en 10.218.

Cabe reseñar que las cifras actuales son mucho mejores que las de hace un año, toda vez que la provincia registra en estos momentos 6.965 parados menos que en abril de 2025.