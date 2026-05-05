Bruselas da un ultimátum a España por la fiscalidad de los eurofuncionarios y los nómadas digitales

Nueva victoria en la batalla que el abogado alicantino Víctor Riera mantiene con el Gobierno español por el trato fiscal que se da a los eurofuncionarios y el resto de impatriados, como los nómadas digitales. La Comisión Europea ya dio un primer toque al Ejecutivo de Pedro Sánchez al considerar discriminatorio que estos contribuyentes no pudieran declarar como residencia habitual la vivienda en la que viven la mayor parte del año, como hace el resto de ciudadanos, lo que significa que cada ejercicio se les imputa como ingresos el 2 % del valor catastral de ese ingreso.

Ahora, Bruselas da un paso más allá y ha remitido un dictamen motivado al Gobierno en el que le concede un plazo de dos meses para cambiar la legislación y ajustarse a los preceptos europeos, si no quiere verse denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, la CE considera que el tratamiento fiscal que recibe la vivienda en el régimen de no residentes supone una infracción del artículo 63 de al Tratado Fundacional de la Unión Europea, que establece la libre circulación de capitales.

Víctor Riera decidió llevar el asunto ante Bruselas tras años de toparse con este problema entre sus clientes funcionarios de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), que tiene su sede en Alicante. Los trabajadores de este organismo pueden elegir entre aplicarse la legislación española o mantener la de su país por lo que respecta a la tributación de su salario.

Sin embargo, deben pagar impuestos en España por el resto de ingresos que tengan en nuestro país, además de por el patrimonio que acumules. Es decir, se les aplica el régimen de no residentes del impuesto sobre la renta. El problema es que, en este régimen, no se contempla la posibilidad de que el contribuyente pueda declarar su casa como "vivienda habitual", lo que significa que debe tributar como lo hacen para el resto de ciudadanos las segundas residencias y el resto de inmuebles.

La sede de la EUIPO en la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Es decir, que en cada declaración se les computan como ingresos el equivalente al 2 % del valor catastral de ese inmueble, aunque de facto sí sea donde viven la mayor parte del año. Y lo mismo ocurre con los impatriados, es decir, aquellos profesionales altamente cualificados que se acogen a la denominada Ley Beckham, que también les exime de pagar en España por todos sus ingresos mundiales. Un supuesto del que se benefician, por ejemplo, los denominados nómadas digitales.

Sin respuesta

Tras la primera denuncia de Víctor Riera, el Ejecutivo comunitario ya apercibió a España, dejando claro que debía adaptar la legislación para evitar esta discriminación. Mas tarde el abogado alicantino realizó una nueva denuncia para incluir a los impatriados. Dos procedimientos que ahora la Comisión ha unificado en uno solo.

Pese a las primeras advertencias, lo cierto es que el Gobierno no ha hecho cambio alguno, según explica Víctor Riera, lo que ha provocado que, finalmente, Bruselas haya optado por emitir un "dictamen motivado". Se trata de una especie de ultimátum en el que se conceden dos meses a España para que solucione el problema, de lo contrario advierte de la posibilidad de presentar la correspondiente denuncia ante el TJUE, lo que podría suponer una importante sanción para España.

La conocida como Ley Beckham se aprobó en el año 2005 a raíz del fichaje del popular jugador de fútbol por parte del Real Madrid, con el objetivo de que la fiscalidad no impidiese atraer talento internacional a España. A pesar del revuelo que generó en su día, el denominado régimen de impatriados ha encontrado ahora una nueva utilidad para conseguir atraer al país nómadas digitales -trabajadores altamente cualificados que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo gracias al teletrabajo-, altos directivos o, por ejemplo, emprendedores del sector de las nuevas tecnologías.