Carmencita pone en marcha un nuevo centro logístico en Elche para impulsar su crecimiento

Tras construir en Novelda la mayor fábrica para el procesado de especias de Europa, Carmencita refuerza ahora su músculo logístico con la apertura de unas nuevas instalaciones dedicadas en exclusiva a esta actividad en el Parque Empresarial de Elche. Se trata de una nave de 10.500 metros cuadrados en la calle Narciso Monturiol, que anteriormente ocupaba otra compañía del sector.

De esta forma, la firma que preside Jesús Navarro Navarro realiza el trayecto contrario al que en los últimos años han emprendido varias compañías ilicitanas, como Hiperber o Musgrave, que han trasladado su operativa a Novelda y Monforte, respectivamente.

Según apuntan desde la empresa, la nueva instalación permitirá agilizar su actividad logística, reforzar el control sobre los procesos y dar respuesta con mayor eficiencia a las necesidades de su operativa. Carmencita pretende impulsar un modelo más centralizado, ordenado y preparado para asumir de forma progresiva distintas fases de la cadena logística, con mayor capacidad de coordinación, más trazabilidad y una gestión más eficiente de los flujos de trabajo, explican las mismas fuentes.

Por etapas

El arranque del proyecto fue el 14 de abril, fecha en la que comenzó la incorporación de los puestos de gestión logística y la formación del personal de almacén. A partir de ahí, la implantación se desarrollará por fases a lo largo de 2026.

En una primera etapa, durante el mes de mayo, la nueva nave asume el trabajo que actualmente se realiza en Novelda, incluida la parte correspondiente a Hacendado. Posteriormente, se incorporará también la gestión de materias primas y materiales auxiliares, para culminar a final de año con la gestión del producto terminado de Carmencita.

Las nuevas instalaciones de Jesús Navarro SA. / INFORMACIÓN

Este avance permitirá a la compañía simplificar su operativa logística, unificar procesos y dotarse de una estructura más robusta para acompañar su crecimiento. La nueva nave nace, además, con la vocación de convertirse en un eje estratégico dentro del sistema logístico de la empresa, mejorando la eficiencia global y facilitando una gestión más precisa de inventarios, pedidos y movimientos de mercancía.

Más datos

Carmencita batió su récord de facturación en 2024, cuando consiguió unas ventas de 108 millones de euros y un beneficio de 5,5 millones, según la información facilitada en su día por la propia compañía.

En el ámbito internacional, Carmencita está presente en más de 70 países, lo que representa el 30 % de las ventas de la marca. En cuanto a los canales de distribución, el "retail" (grandes distribuidores) representa el 90 % de las ventas. La marca está presente en la práctica totalidad de las cadenas de distribución españolas, con una cuota de mercado de alrededor del 60 % de las especias y el 50 % de los edulcorantes que se comercializan en este canal, gracias en parte a la alianza estratégica con Mercadona. Aunque también se ha mejorado en los últimos años la venta online para crecer en el sector del gran consumo.