El CEEI de Elche premia cinco proyectos empresariales de estudiantes de FP de la provincia

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Elche, a través del programa Demo Day de Emprende Tech, ha premiado cinco proyectos empresariales realizados por estudiantes de Formación Profesional pertenecientes a distintos centros de la provincia de Alicante. La iniciativa ha involucrado a 211 estudiantes y 11 profesores en un itinenario formativo que ha tenido una duración de 120 horas.

EmprendeTech FP se enmarca en la iniciativa Tech FabLab Comunidad Valenciana, impulsada por la dirección general de Innovación de la Generalitat, y ha sido desarrollado por el CEEI ilicitano en la provincia.

Un momento del acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche. / INFORMACION

Los 17 equipos formados por los alumnos de FP han presentado sus ideas de negocio en pitches de tres minutos, en un acto desarrollado en el Centro de Congresos de Elche. Los institutos que han participado son el Severo Ochoa, el Cayetano Sempere y el Nit de l'Albà , los tres ilicitanos,, el Figueras Pacheco de Alicante y el Vinalopó de Novelda.

El jurado que ha valorado estas exposiciones ha estado compuesto por Eloy Sentana, Carolina Román, y Salva Ferri, CEO de WeTangible y mentor del programa. Los cinco proyectos ganadores han sido DrivelQ, del instituto Vinalopó, formado por Antonio Cremades Asensi, Álex Cuesta Rico, Orión Morales Segarra y Juan García García; Ecometalica, del Severo Ochoa, de Francisco Basilio Belmonte Lorenzo; A2Pasos, del Severo Ochoa, de Iván Brotons Portero; Geostyle, del Nit de l'Albà, de Lluís Poveda, Irene Molina, Nicolás Serrano y Carlos Escolano; y Cytira, del Figueras Pacheco, de Daniel Marco Paredes y Luciana Parelho.

Los componentes del jurado. / INFORMACION

El programa EmprendeTech FP ha involucrado a 211 estudiantes y 11 docentes en un itinerario formativo de alrededor de 120 horas, en el que se han trabajado aspectos como modelos de negocio, tendencias de mercado o aplicación de tecnologías como inteligencia artificial, IoT o blockchain. El CEEI de Elche y la dirección general de Innovación impulsan, así, el emprendimiento y la innovación en las aulas.

Conferencia

Además de las presentaciones y la entrega de premios, este Demo Day ha contado con un invitado de excepción, como es Juan Carlos Guerrero, CEO de Circo Burger, quien ha contado con todo lujo de detalles cómo empezó su proyecto, cuáles fueron las primeras dificultades que encontró y cómo ha llegado a facturar unos 9 millones de euros al año, como le ha reconocido al presentador, José Manuel Martínez, en la charla que han mantenido a mitad del evento.

Al evento han asistido Eloy Sentana, jefe de Servicio de Proyectos Estratégicos y de las Tecnologías Habilitadoras Digitales de la dirección general de Innovación; Juan de Dios Navarro, concejal de Relaciones Institucionales, Recursos Humanos y Aguas del Ayuntamiento de Elche; Samuel Ruiz, edil de Promoción Económica, Formación y Empleo; María Bonmatí, concejal de Educación, Juventud y Discapacidad y jefa de servicio de Impulsalicante; José Javier García y Carolina Román, presidente y directora del CEEI de Elche respectivamente.