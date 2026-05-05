Energy Sistem tiene nuevo CEO: estos son sus planes para impulsar el negocio de la tecnológica alicantina

Nueva etapa en la tecnológica alicantina Energy Sistem, uno de las mayores especialistas del mercado en sistemas de sonido. La compañía acaba de nombrar a su hasta ahora director comercial global, José Manuel Guillén, como nuevo CEO con un objetivo muy claro: expandir el negocio de la firma -para lo que seguirá apostando por la política de grandes alianzas con los principales grupos de distribución del país-, pero también con su entrada en nuevas categorías de aparatos electrónicos.

Con más de 30 años de experiencia en el sector del gran consumo y la distribución en compañías como Miele, Candy Haier, Leroy Merlín o Carrefour, Guillén se incorporó a la compañía en octubre de 2024, como Global Chief Commercial Officer. Después de este periodo en el que ha podido conocer la compañía, el ejecutivo asume ahora el liderazgo ejecutivo de la organización propiedad de la familia Sánchez, tras "haber contribuido de forma decisiva a la profunda transformación de la compañía, recuperando la senda de crecimiento y la rentabilidad del negocio", según fuentes explican fuentes de la propia empresa.

En este sentido, la compañía se marca como objetivo reforzar aún más su posicionamiento y estrechar lazos con los principales operadores de la gran distribución española, hasta convertirse en "socio estratégico" de sus clientes, entre los que se encuentran el grupo Inditex, Repsol, El Corte Inglés, FNAC, Amazon, Carrefour, Alcampo o Eroski. Una cartera de clientes que quiere ampliar, no sólo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional, con un plan de expansión en Europa y Latinoamérica, donde ya tiene presencia desde hace años.

En paralelo, Energy Sistem también está impulsando su estrategia de marketing y digital con un enfoque más experiencial y orientado al estilo de vida, desarrollando colaboraciones con marcas como Oysho, Born Living Yoga, Brownie o Morrison que refuerzan su conexión con nuevas audiencias. Además, prepara su desembarco en nuevos segmentos del mercado de la electrónica y los electrodomésticos, con nuevos aparatos enfocados a la moda y la belleza, el hogar, los viajes, las mascotas o la práctica deportiva, como sus "sound glases", unas gafas que permiten escuchar música y que también llevan micrófono integrado.

Algunos de los aparatos que la firma produce para Oysho. / INFORMACIÓN

En este contexto de transformación, la compañía está reforzando también su apuesta por la inteligencia artificial a través de EnergIA, una iniciativa pionera y que sustituye a los agentes de venta físicos en las tiendas por otros virtuales, capaces de resolver las dudas y recomendar al comprador el producto que más se ajusta a sus necesidades.

"Energy Sistem continúa su proceso de transformación y tiene todo lo necesario para dar el siguiente salto: liderar un nuevo espacio en el ámbito nacional e internacional de la tecnología orientada al estilo de vida. Vamos a acompañar a nuestros partners en la conexión con sus consumidores finales a través de productos con narrativa, concepto y una estrategia go-to-market diferencial. Nuestro claim 'Different People, Same Energy' proyecta nuestra aspiración de ser una marca global, multitarget y accesible para todos. Y todo esto dentro de un marco de crecimiento rentable y sostenible", ha apuntado Guillén, tras su nombramiento.

Perfil

Con una sólida trayectoria en gran distribución y en el entorno fabricante, siempre en compañías y categorías de alto valor, Guillén ha desarrollado su carrera en organizaciones como Miele, Candy Haier, Hisense, Leroy Merlin y Carrefour, donde ha asumido responsabilidades clave en el desarrollo y transformación del negocio.

Su perfil combina una fuerte orientación estratégica con una ejecución enfocada a resultados, con especial foco en la gestión de grandes cuentas, la apertura de nuevas líneas de negocio, el liderazgo de equipos comerciales y la mejora sostenida de la rentabilidad.

Auriculares diseñados en colaboración con Morrison. / INFORMACIÓN

Guillén es Licenciado en Derecho y ADE por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y MBA por ICADE Business School.

Por su parte, Energy Sistem es una marca española de tecnología de consumo con sede en Finestrat (Alicante). La firma también cuenta con oficinas en Hong Kong y Panamá, y está presente en más de 20 países, en los que ha vendido más de 34 millones de unidades de sus productos. Su propuesta de valor se basa en integrar la tecnología en el estilo de vida, desarrollando productos con identidad, alineados con las tendencias y concebidos para aportar valor, estilo y funcionalidad en el día a día.