Grupoidex se reordena como holding empresarial y crea cinco firmas especializadas en el campo creativo

Con tres décadas de trayectoria, Grupoidex aborda nueva etapa con un cambio profundo en su organización empresarial. La mercantil ha dado el paso para cambiar un modelo vertical por uno horizontal que se va a traducir en la creación de un holding del que colgarán cinco firmas especializadas. Sin abandonar su origen y su enfoque dentro del campo de la comunicación, la empresa presenta el cambio como una estructura de "modelo global de comunicación y marketing basado en la hiperespecialización, la integración de capacidades y la construcción de relevancia para las marcas".

“Este 30 aniversario supone un punto de inflexión. Avanzamos hacia un modelo más preparado para responder a los nuevos retos del mercado, combinando especialización, tecnología y visión estratégica, sin perder la cercanía que siempre nos ha definido”, señala Miguel Quintanilla, CEO de Grupoidex.

Bajo el lema "Be Relevant", las cinco sociedades estarán conectadas e integradas de acuerdo a una estrategia, creatividad, producción e influencia. El objetivo de la esta arquitectura permite acompañar a las marcas desde una mirada más completa, conectando la definición estratégica, el desarrollo creativo y la ejecución de los proyectos para que cada acción mantenga coherencia, consistencia y sentido de marca, han señalado desde el grupo.

Además de la filosofía que acompaña la decisión, el holding busca la escalabilidad necesaria para acometer sus procesos de crecimiento. En este sentido, juega y jugará un papel relevante la tecnología, la data y la inteligencia artificial como motores de innovación del nuevo modelo. Su incorporación permitirá evolucionar hacia procesos más inteligentes, medibles y eficientes, reforzando la capacidad del grupo para convertir información, creatividad y conocimiento en soluciones de mayor valor para las marcas.

Imagen corporativa del 30 aniversario del grupo con los cinco responsables de la corporación. / INFORMACIÓN

Transformación

Para su ejecución, surgen las cinco compañías y, al frente de cada una de ellas, se sitúan perfiles especializados. En el caso de Teriyaki, dirigida por Rafael Verdugo, es la agencia creativa del grupo. Su trabajo parte de la estrategia para transformar objetivos de negocio en ideas, territorios y campañas capaces de conectar con las audiencias desde códigos más actuales, disruptivos y relevantes.

Relevents, liderada por Pilar Martínez, es la compañía especializada en experiencias, eventos y activaciones de marca. Su propuesta combina conceptualización, producción y estrategia experiencial para convertir cada encuentro en una oportunidad de conexión real entre marcas, públicos y territorio.

Acords Films, bajo la dirección de Álvaro G. Company, es la productora audiovisual del grupo. Su enfoque va más allá de la producción de piezas publicitarias, ya que trabaja la narrativa, la estética y el lenguaje propio de cada proyecto para crear contenidos capaces de resignificar la comunicación de las marcas y conectar con las conversaciones culturales del momento.

Junto a estas tres marcas se suman otras dos empresas coparticipadas que completan la visión global del grupo. Es el caso de AM Acords, productora cinematográfica especializada en storytelling y en la creación de contenidos dinámicos, adaptados a las nuevas plataformas y a los lenguajes digitales y The Branding, agencia de estrategia enfocada en la identidad, el propósito y el posicionamiento a largo plazo, contribuyendo a que cada marca construya un espacio propio y relevante en el mercado.

Coordinación

Para asegurar la transversalidad técnica de las nuevas áreas, Sara Gutiérrez asume el cargo de Global Manager, actuando como nexo entre el área corporativa, la ejecutiva y el servicio a clientes. “Nuestro trabajo es asegurar que la estrategia del grupo tenga una dirección común y que las operaciones funcionen de forma coordinada para que cada cliente reciba una respuesta integrada, ágil y orientada a resultados”, apunta Gutiérrez.

En el marco de la evolución y el crecimiento de Grupoidex, Rubén Ferrández, como director corporativo de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas. Ferrández es uno de los que mejor conoce el desarrollo y los cambios que ha vivido la empresa. Así la dirección general se transforma en ocupar un rol orientado a identificar dónde y cómo las capacidades de los cinco firmas especializadas . Su función se centra en definir posicionamientos y abrir nuevas líneas. “El reto está en saber dónde activar cada capacidad del grupo para dar respuesta a los desafíos del mercado y transformarlos en oportunidades reales de crecimiento”, señala Ferrández.

Grupoidex consolida su transformación de agencia local a grupo de comunicación integral situado en la provincia de Alicante y su hoja de ruta de crecimiento a través de sus otras sedes localizadas en Madrid y Valencia. Este proceso se refleja en la confianza que firmas líderes como ElPozo, Carmencita, Banco Sabadell, Cantabria Labs, IMED Hospitales, Grupo Cox o Quirón, entre otros, han depositado en el grupo, avalando una estructura preparada para proyectos de gran escala.