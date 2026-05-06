El aeropuerto de Alicante-Elche ganará capacidad con nuevos puntos de embarque y una calle de salida rápida a la espera de la ampliación

La ampliación del aeropuerto Alicante-Elche, se mire como se mire, es un proyecto un mínimo de diez años vista. Mientras llega ese momento, la directora de la terminal, Laura Navarro, ha querido tranquilizar este miércoles al empresariado y a las administraciones respecto a los planes de Aena para no colapsar.

Así, junto con las actuaciones previstas, las principales novedades radican en la renovación de una parte de la zona de embarque y la creación de una calle de salida rápida. La primera permitirá agilizar la subida y bajada de pasajeros y la segunda, la de los aviones. En resumen, se da fluidez a la operativa necesaria para, en teoría, poder absorber el crecimiento de vuelos y usuarios y que, con toda probabilidad, este año superará los 20 millones de pasajeros.

Sobre la planificación del Plan DORA III, 888 millones de inversión total los que se destinan a la plaza alicantina. En este sentido, la directora del aeropuerto de Alicante-Elche, Laura Navarro, ha señalado sobre la sala de embarque se trata de ganar 2.800 metros cuadrado de superficie ganada en zona de embarque. Con la renovación de los filtros seguridad, que es equipamiento de seguridad.

La directora del aeropuerto Alicante-Elche explica las mejoras previstas en la terminal y en la operativa de vuelos. / Jose Navarro

Cartera inversora

En la cartera de obras, Aena ya ha dado forma o ejecutado iniciativas como la calle de rodadura está ya hecha. En el interior, se adjudicó la construcción de la nueva sala VIP que sufrió un incendio y ahora funciona en un espacio provisional. También están los cambios que se han hecho en las zonas de estacionamiento y de servicios de transportes como taxi y autobuses.

Aunque desde luego, el gran proyecto es la ampliación. La redacción del proyecto y la asistencia técnica se encuentra en fase de adjudicación. Con los pliegos en marcha, ya se anunciaron 1.154 millones para este aspecto. La entidad ya desglosó que ese presupuesto se repartirá en los Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA) 3 y 4, respectivamente, lo que deja una cuenta de 453 millones para el siguiente plan que comienza en 2027 y los restantes 701 millones, será a partir de 2032.

El escenario previsto es para un aeródromo de 22,3 millones de pasajeros, es decir, un 11,7 % para los próximos cinco años. La terminal alicantina cerró 2025 con un registro de 19.9 millones de viajeros, el quinto de España por volumen y vive cifras históricas.

Si acotamos la inversión al tiempo, a estos próximos cinco años. Aena ya desveló que la inyección total para el Miguel Hernández será de 868,3 millones de euros, una cantidad que multiplicaba por siete los actuales a los 119,9 millones de euros del actual DORA. En este punto, la mitad es para la ampliación y la otra, el gestor lo destinará a actuaciones que se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización.

El aeropuerto Alicante-Elche encara nuevas actuaciones para ganar capacidad antes de su gran ampliación. / Jose Navarro

La apertura

En el campo institucional, el subdelegado de Gobierno de Alicante, Manuel Pineda, ha hecho un apunte introductorio sobre las inversiones que siguen en ejecución hasta 2026 y que han tocado aspectos como la seguridad. Pineda ha subrayado las previsiones de 1.154 millones para los diez próximos años. “Es un ciclo inversor de una magnitud inédita”, ha calificado.

Por su parte, Laura Navarro, directora del aeropuerto de Alicante-Elche, ha abierto su intervención con los datos de tráfico que en el interanual ya se alcanza los 20 millones de pasajeros. Con un 89 % de ocupación de los asientos puestos a la venta.

“Hemos remarcado los meses de invierno porque la desestacionalización”, porque se considera el objetivo prioritario para el sector. Sin menospreciar el verano, donde ya se rebasó los dos millones de usuarios mensuales, es decir, más de 70.000 pasajeros diarios en verano.

En el tema de la Comunidad Valenciana, es especialmente relevante la capacidad de carga, como ha señalado la responsable del Miguel Hernández.

La directora ha enumerado esas principales actuaciones. “En ejecución unos 35 millones desdoblamiento de la calle de rodaje. Las aeronaves tengan menos tiempo de rodaje para agilizar la entrada y salida y aeronaves”, ha explicado. La optimización de puertas de embarque es otra. También nuevas plazas que se abrirán este verano, junto a las placas fotovoltaicas.