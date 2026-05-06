La asamblea de Hosbec en tres actos: del sobresaliente al aeropuerto al suspenso económico general y el portazo a la tasa

La asamblea general de Hosbec reunió a empresarios y políticos de las diferentes administraciones. La patronal hotelera abrió sus puertas no solo para dar cuenta de sus actividades y hoja de ruta, sino para reivindicar de nuevo su papel en la sociedad y exponer con rotundidad sus demandas. La organización empresarial celebró por primera vez su encuentro en Elche, en concreto, en el aeropuerto Alicante- Elche, que es la principal puerta de entrada para el turismo internacional en la provincia.

En este escenario, Aena sacó a flote toda su artillería inversora que tiene como base los próximos planes DORA, documentos de regulación con los que el operador planifica sus actuaciones en las diferentes terminales que gestiona. El trabajo de sus equipos técnicos, caso de Laura Navarro en el Miguel Hernández, fue el que se llevó los aplausos y reconocimientos. La entidad de capital mixto ha anunciado obras milonarias para ampliar los aeródromos en Alicante y Valencia.

Sin embargo, los futuros proyectos no han podido acallar las críticas empresariales hacia las históricas demandas en infraestructuras y el cierre de filas contra la tasa turística. "El turismo valenciano aporta ya más de 9.000 millones de euros anuales a las arcas públicas autonómicas, el doble que en 2019", ha destacado Fuster en su intervención. Con esta inyección económica, los hoteleros consideran que la respuesta de las administraciones está lejos de las necesidades de los municipios y que no solo se refieren al turismo, sino a los centros de salud y otros servicios públicos de calidad.

Aportación

La aportación desde las cadenas hoteleras se considera suficiente y choca con el debate de la tasa turística. Cuestión que ha vuelto a remarcar la patronal y que ha respaldado abiertamente el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Especialmente grave, se ha marcado la devolución de más de 100 millones de euros de Fondos Europeos del componente 14 Turismo. Fuster ha criticado la gestión burocrática de Segittur, reclamando que si se produce una ampliación de los plazos se actúe con mayor eficacia, menor burocracia y maximización del beneficio de estos fondos.

La lista relatada por el presidente de Hosbec ha pasado por la finalización del Corredor Mediterráneo como "necesidad estratégica para la competitividad de toda la Comunitat. En segundo lugar, la conexión ferroviaria del aeropuerto Miguel Hernández con el resto del sistema de transporte, calificada de contrasentido histórico que ningún destino moderno puede permitirse. A ello se suma la mejora de la movilidad de última milla mediante una oferta de taxis y VTCs de primer nivel".

En este punto es donde el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha defendido la necesidad de llegar a soluciones conjuntas entre taxistas y los profesionales de los vehículos con conductor. Y es que el factor movilidad es una de las demandas comunes que han esgrimido tanto el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como el de Benidorm, Toni Pérez. Las miradas se han puesto sobre la Subdelegación de Gobierno.