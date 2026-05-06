Un 'Eurovisión' para poner en valor la inteligencia artificial alicantina

En ocasiones, el problema de los avances tecnológicos es que las empresas tradicionales, las que están más asentadas, no acaban de entender todo el potencial que pueden alcanzar determinadas innovaciones. También que no muchas veces no saben exactamente dónde acudir para incorporar esos avances a su día a día.

Por este motivo, para dar a conocer lo mucho que ya se está haciendo y la aplicación que puede tener en los diferentes sectores productivos, Alicantec, la asociación que agrupa a las principales compañías tecnológicas de la provincia, y PalmeraTech han decidido poner en marcha el AI Challenge 2026 o Desafío de Inteligencia Artificial.

Un evento en el que cinco empresas e instituciones de la zona -la multinacional de los frutos secos Calconut, la firma de control horario y presencia Vigilant, el despacho de gestión de propiedad intelectual Padima, Visit Benidorm y la propia Alicantec- plantearán cinco retos a los que se enfrentan en su desempeño diario para que, desde el otro lado, las compañías tecnológicas propongan soluciones utilizando la denominada IA Agéntica.

El presidente de Alicantec, Toni Sánchez Zaplana. / INFORMACIÓN

Es decir, con sistemas de inteligencia artificial capaces de comunicarse con diferentes modelos y con el entorno para conseguir un objetivo específico con una supervisión humana limitada.

Dos días de trabajo

Unos y otros trabajarán codo con codo durante dos días -el 15 y 16 de mayo- y el ganador se determinará el 4 de junio durante el Techday que Alicantec organiza anualmente, donde cada empresa que proponga una solución dispondrá de dos minutos para explicarla al público asistente.

Posteriormente, se realizarán unas votaciones "al estilo Eurovisión", como señala el presidente de esta asociación, Toni Sánchez Zaplana, donde la opinión de las compañías que proponen el reto contará un 50 % y la del público, el otro 50 %. El desafío se realizará en la sede de la tecnológica DXC y contará con el soporte técnico necesario gracias a la colaboración de OVHcloud, una de las mayores empresas de 'cloud' europea, con casi 3.000 empleados, que gestiona 43 centros de datos.

Una iniciativa con la que se adelantan, incluso, a la Secretaría de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que está planteando desarrollar una jornada similar en Zaragoza. Como señala Sánchez Zaplana, el objetivo es doble. "Queremos que las empresas tradicionales sepan de qué manera pueden sacarle provecho a la IA, cómo pueden utilizarla para mejorar sus procesos o hacer cosas nuevas. Y, por otro lado, queremos mostrar todo el talento, todas las empresas que ya existen en Alicante y que están desarrollando este tipo de tecnología", asegura.

Reciente presentación de la imagen corporativa de AlicanTEC. / AXEL ALVAREZ

En cuanto a los retos, la propia Alicantec propondrá la creación de una especie de agregador, capaz de recopilar todas las noticias y la información sobre el sector tecnológico alicantino para demostrar la capacidad del sector. Una especie de redacción virtual capaz de seleccionar por sí sola la información relevante y redireccionar a los usuarios hasta la fuente que lo ha publicado.

Contenido automático

Por su parte, Visit Benidorm plantean la creación de un sistema para que la influencer virtual que ya tiene este organismo – AlicIA- genere contenido para sus redes de forma automática para promocionar la ciudad. Es decir, un sistema capaz de detectar tendencias y temas virales, adaptarlos a Benidorm, generar los guiones y crear vídeos de AlicIA en ubicaciones reales de la ciudad y todo ello, además, en varios idiomas.

En el caso de Padima, el objetivo sería que crear un agente capaz de leer los formularios de contacto de su página web para orientar al posible cliente directamente al profesional de la agencia que mejor le puede ayudar -dependiendo de si necesita registrar una marca extranjera o solicitar una patente- e, incluso, acceder al calendario de este profesional y proponerle un par de fechas para una llamada o una videollamada.