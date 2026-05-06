Fede Fuster, presidente de Hosbec, a la consellera de Turismo Marián Cano: "No sería la primera ocasión que alguien intenta controlarnos"

La asamblea general de Hosbec, que se ha celebrado este miércoles en el aeropuerto Alicante- Elche, ha tenido muchas partes; pero los asistentes ante todo recordarán el cruce de declaraciones entre el presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Fede Fuster, y la consellera de Turismo, Marián Cano. Durante su intervención, el empresario benidormense ha reclamado a la titular autonómica respeto por la independencia en la toma de decisiones de la organización. En la réplica, la dirigente ha asegurado que no habrá injerencias.

La tensión ha ocupado y recorrido todo el salón de actos de la terminal, donde más de 200 hoteleros y representanes institucionales y de otros colectivos, han escuchado a Fuster relatar un capítulo de intromisión en el proceso electoral que se abre en breve en Hosbec. "Este año acaba el mandato de la actual Junta Directiva y abrimos el proceso electoral a final de año. Ya he trasladado a nuestra asamblea mi voluntad de presentarme en las nuevas elecciones a la Junta Directiva con una composición que no debe cambiar tampoco en exceso. Creo que hay que hacer pocos cambios a lo que funciona también", ha comenzado diciendo

"Hace pocos días leíamos en el principal, desde luego el más prestigioso medio de comunicación, lo que hace meses también venimos oyendo en forma de murmullos y rumores. De verdad, no creo que merezca la pena entrar en ese tipo de rumorología; pero para los que no sepáis de lo que hablo, son rumores que apuntan a un supuesto plan de la Conselleria de Turismo para influenciar en nuestro proceso electoral", ha explicado.

"Querida consellera, rumores, rumores son. No sería la primera ocasión, también os digo, en el pasado lo hemos visto, que alguien intenta controlarnos. Ya hubo otros que lo intentaron con un final que desde luego no le deseo a nadie. Y recupero aquí tus mismas palabras que exhibes, y que las hacemos también nuestras sobre otras instituciones, y es respetar las decisiones soberanas de nuestros órganos", ha dicho con firmeza el presidente de Hosbec. "Para todo lo demás, para trabajar, para promocionar, para legislar, para cooperar, para construir, para innovar ... Para todo esto, nos tienes, me tienes a tu lado", ha concluido.

Respuesta

La consellera no ha tardado en responder y ha querido despejar dudas nada más iniciar su parlamente. En primer lugar, Marián Cano ha reiterado su postura de trabajar en el espacio público desde la escucha activa, como línea estratégica, "con el apoyo a los sectores para que nuestra Comunidad siga siendo un referente". "Desde luego, me reitero en mis palabras: ni por parte de esta consellera, ni de este Consell, vais a ver ningún tipo de injerencia".

(noticia en elaboración)