Hilaturas Miel desarrolla tejidos para alimentación que se degradan al final de la vida útil del producto
El proyecto de la empresa de Mutxamel, financiado por el Ivace, busca reducir el impacto ambiental en textiles de un solo uso
La empresa Hilaturas Miel, con sede en Mutxamel, ha desarrollado, con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), una nueva gama de hilados de poliéster bioactivos para el sector agroalimentario y cárnico que se biodegradan de manera controlada una vez el producto deja de utilizarse. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha visitado este miércoles la compañía para conocer de cerca el proyecto.
El objetivo de esta investigación, financiada por Ivace+i con 45.644 euros, es reducir el impacto ambiental de determinados productos textiles de un solo uso como son las mallas para frutas y verduras o las fundas textiles utilizadas para jamón serrano y carnes frías.
Estos productos se fabrican habitualmente con poliéster y polipropileno, materiales que ofrecen buenas prestaciones mecánicas pero que al final de la vida útil se degradan muy lentamente generando residuos persistentes y aumentando su impacto ambiental.
Con esta premisa, la empresa de Mutxamel ha desarrollado un acabado a base de enzimas microencapsuladas que se mantiene inactiva durante el almacenamiento, la transformación y el uso del producto protegiéndola frente a la humedad, la temperatura y las diferentes condiciones ambientales.
La biodegradación se activa solo cuando el producto entra en su fase de gestión de residuos.
La titular de Innovación, Marian Cano, ha indicado que “este proyecto demuestra que cuando una empresa apuesta por la I+D y cuenta con el respaldo público de las instituciones los resultados llegan”.
Huella ambiental
“Hilaturas Miel ha conseguido convertir un material convencional en un producto de valor añadido y menor huella ambiental que es el tipo de innovación que necesita la industria de la Comunidad”, ha añadido Cano.
El proceso innovador ha sido validado a escala industrial confirmando su viabilidad técnica, la reproducibilidad operativa y la compatibilidad con procesos textiles convencionales de producción de hilo acabado.
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