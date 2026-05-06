La UE aprueba una inversión de 6 millones para digitalizar el Puerto de Alicante y sincronizar el tráfico de mercancías

La Unión Europea (UE), a través de fondos Feder, ha aprobado una inversión de más de 6 millones de euros en el Puerto de Alicante para financiar el denominado proyecto Smart Port, una iniciativa a través de la cual se va a digitalizar toda la gestión y se va a sincronizar el tráfico de mercancías marítimo, ferroviario y por carretera para mejorar la eficiencia de todas las operaciones. La iniciativa, que también incluye actuaciones en materia ambiental y de seguridad, supondrá, según ha aseverado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, un antes y un después para el propio puerto.

Fue el año pasado cuando el Puerto de Alicante impulsó el proyecto, destinado a acelerar su transformación digital, energética, operativa y ambiental. Esta iniciativa buscaba identificar soluciones innovadoras y fomentar la colaboración con empresas, startups, centros tecnológicos y universidades, con el objetivo de posicionar al puerto como referente en sostenibilidad, digitalización y competitividad logística.

Pues bien, una vez diseñada y elaborada la propuesta, ha sido ahora cuando ha recibido el visto bueno de Europa, lo que permitirá una financiación del 60 % a través de los fondos Feder, mientras que el resto será asumido por la Autoridad Portuaria. En total, serán 6.067.882 euros los que se invertirán. La concesión de estos fondos europeos, mediante el mecanismo de Compra Pública de Innovación, permitirá al Puerto avanzar en una transformación integral de sus infraestructuras, servicios y operativa, situándose a la vanguardia del sistema portuario español y del Mediterráneo.

Terminal de mercancías del Puerto de Alicante. / Jose Navarro

El proyecto estará plenamente desarrollado a comienzos de 2029, culminando así una hoja de ruta ambiciosa orientada a modernizar el recinto portuario mediante tecnología avanzada, eficiencia energética y nuevos modelos de gestión inteligente.

La inversión permitirá desplegar una batería de actuaciones innovadoras centradas en cuatro grandes ejes. En lo que respecta a digitalización y gestión inteligente, el proyecto contempla la creación de una plataforma tecnológica avanzada capaz de integrar información en tiempo real sobre operaciones portuarias, tráfico, infraestructuras y servicios, logrado la máxima sincronización en el tráfico de mercancías, con la vista puesta en la próxima conexión del recinto portuario con el Corredor Mediterráneo. Esta herramienta facilitará una gestión más ágil, eficiente y basada en datos. Además, se implantará un gemelo digital del puerto, que permitirá simular escenarios, prever incidencias y optimizar la toma de decisiones.

En materia de sostenibilidad y transición ecológica, el proyecto impulsará nuevos sistemas de eficiencia energética, energías renovables y gestión inteligente del consumo eléctrico, favoreciendo la reducción de emisiones y la mejora de la autosuficiencia energética del recinto portuario. De esta forma, el Puerto de Alicante se alineará con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética.

Un tren cargado de contenedores en el recinto portuario. / INFORMACION

En monitorización ambiental avanzada, Smart Port incorporará nuevas soluciones de sensorización y control ambiental para supervisar parámetros como calidad del aire, ruido, agua o condiciones meteorológicas, permitiendo actuar de forma preventiva y mejorar la convivencia puerto-ciudad. Permitirá medir la huella de carbono en tiempo real.

Por último, en seguridad y eficiencia operativa, la iniciativa incluirá nuevas herramientas de automatización, monitorización de infraestructuras y mejora de procesos operativos, reforzando la seguridad, la capacidad de respuesta y la competitividad del puerto.

Los fondos permitirán acelerar inversiones clave y consolidar una estrategia alineada con las prioridades de la Unión Europea en innovación, sostenibilidad, digitalización y crecimiento inteligente.

Smart Port Alicante, explican desde el propio puerto, representa uno de los proyectos más importantes impulsados por la Autoridad Portuaria de Alicante en los últimos años. Su puesta en marcha permitirá evolucionar hacia un modelo de puerto más competitivo, innovador, sostenible, resiliente y conectado, preparado para responder a los retos logísticos, energéticos y medioambientales del presente y del futuro.

La terminal de mercancías de la empresa JSV. / ALEX DOMINGUEZ

Asimismo, subrayan desde la Autoridad Portuaria, esta iniciativa refuerza el papel del puerto no solo como motor económico de la provincia de Alicante, sino como hub de innovación tecnológica consolidándolo como infraestructura estratégica para el desarrollo del comercio, la logística, la actividad empresarial y la generación de conocimiento aplicado. Este doble rol se hace posible gracias al mecanismo de compra pública de innovación, un mecanismo que permite a las administraciones públicas actuar como primer cliente de soluciones tecnológicas que todavía no existen en el mercado, impulsando su desarrollo y facilitando su incorporación al tejido productivo.

A través de Smart Port, el puerto de Alicante se convierte en primer entorno de aplicación real de tecnologías innovadoras diseñadas específicamente para responder a sus necesidades operativas, medioambientales y de seguridad.

Nuevas oportunidades

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha valorado muy positivamente esta resolución, al considerar que supone un impulso decisivo para construir el puerto del futuro. Según sus palabras, “Smart Port Alicante es mucho más que un proyecto tecnológico. Es una apuesta estratégica para mejorar nuestra competitividad, atraer nuevas oportunidades económicas, generar empleo de calidad y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible e innovador”.

Además de los beneficios operativos y medioambientales, Smart Port Alicante generará nuevas oportunidades para el tejido empresarial y tecnológico vinculado al puerto, fomentando la colaboración público-privada y la participación de empresas innovadoras.

El proyecto favorecerá igualmente la captación de talento, la especialización tecnológica y la creación de empleo ligado a sectores de alto valor añadido.