Más de 70.000 alicantinos dejan atrás la pobreza extrema en el último año

La Encuesta de Condiciones de Vida vuelve a sacar los colores a la provincia de Alicante, que, pese a la mejora del empleo de los últimos años, sigue concentrando las comarcas con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Toda una demostración de las debilidades de un modelo productivo que depende en exceso de sectores donde los salarios son bajos y en los que hay mucha estacionalidad, como son el turismo o la agricultura. Eso sí, la buena noticia es que esa mejora económica ha servido -y no es poco- para sacar de la pobreza extrema a más de 70.000 alicantinos en el último año.

Las estimaciones realizadas por el Instituto Valenciano de Estadística mantienen a la Vega Baja como la comarca con mayor volumen de residentes en esta situación, con nada menos que un 36,3 % de sus habitantes. Son casi once puntos más que en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la denominada tasa Arope -que mide este fenómeno con la misma metodología en toda Europa- se sitúa en el 25,8 %.

Pero no es la única, la segunda de la lista es la Marina Alta, con un 33,7 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social; seguida por la Marina Baixa, con un 32,3 %; l'Alacantí, con un 29,6 %, y el Baix Vinalopó, con un 29,5 %. Hay que bajar hasta la sexta posición para encontrar una comarca de otra provincia, en este caso, el Baix Maestrat, en Castellón, aunque la séptima vuelve a ser alicantina: el Vinalopó Mitjà, donde los residentes en situación vulnerable suman el 26,8 %.

De esta forma, solo tres comarcas de la provincia se encuentran en mejor posición que la media autonómica, todas ellas con un importante componente industrial, y mucho menor peso del turismo. Se trata del Alto Vinalopó, con un 23,7 %; El Comtat, con el 22,4 %; y l'Alcoià, con el 22,2 %.

Diferencias de renta

Si se mira exclusivamente la renta por unidad de consumo -un indicador económico que mide el nivel de ingresos de un hogar ajustado por su tamaño y composición-, se ven estas mismas diferencias. En el caso de la comarca más meridional de la provincia, se sitúa en tan solo 15.809 euros anuales, frente a los 20.584 de la media autonómica. Pero la diferencia con la comarca más rica de la autonomía es mucho mayor, de casi 8.000 euros, ya que los habitantes de la Horta Nord, en Valencia, disponen de unos 23.741 euros anuales para gastar.

Un mendigo en la calle Obispo Tormo, de Elche / Áxel Álvarez

Con respecto al año anterior, la situación mejora ligeramente en términos generales en casi todas las comarcas -con la excepción de la Vega Baja, l'Alacantí y l'Alcoià, donde se produce un pequeño repunte-, pero lo realmente destacable es la reducción de las personas que sufren privación material severa. En otras palabras, que se encuentran en una situación de pobreza bastante extrema.

Con este concepto se engloba a los hogares que sufren hasta cuatro de una serie de nueve situaciones que muestran una considerable vulnerabilidad, como no poder comer carne o pescado al menos cada dos días, sufrir retrasos en el pago de recibos, no poder pagar la calefacción, viajar o no tener nada ahorrado para afrontar gastos imprevistos.

En términos generales, en el conjunto de la provincia los residentes con este problema han disminuido del 10,2 % que se registraba en 2024 al 6,8 % en 2025. El caso más llamativo es el de la Marina Alta, donde en solo un ejercicio se ha reducido a la mitad la población con carencias materiales severas, al pasar del 12,4 % al 6,5 %. Igualmente, en la Vega Baja cae del 11,9 al 7 %, y en la Marina Baixa, del 11,2 al 7 %.

Por dar una idea de lo que esto supone basta señalar que la citada reducción del 10,2 al 6,8 %, supone que cerca de 70.000 alicantinos han dejado atrás la situación de pobreza extrema en el último año. Aún así, todavía queda camino por recorrer, ya que aún quedan otras 141.000 personas que viven con estas privaciones en la provincia.