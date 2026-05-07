Así afecta la inflación a la declaración de la renta

El presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, ha denunciado este jueves el importante impacto que la inflación está provocando en los impuestos que pagan los ciudadanos. Y, más concretamente, la decisión del Gobierno de no ajustar los tramos del IRPF a esta subida de los precios, lo que significa que los contribuyentes cada vez pagan más, aunque sus poder adquisitivo en realidad no esté aumentando.

"La inflación está provocando un aumento automático de la recaudación fiscal porque los salarios suben nominalmente, aunque no en términos reales, y al no deflactarse la tarifa del impuesto los contribuyentes terminan pagando más", ha señalado Menargues, durante la presentación de las principales novedades de la campaña de este año, que se ha celebrado en el colegio.

En su conjunto el impacto estimado de la no deflactación del IRPF en este ejercicio 2025 es de 2.300 millones de euros en toda España. Este efecto tiene un impacto desigual en función de la renta de los contribuyentes. Por ejemplo, un trabajador con unos ingresos de 25.000 euros anuales pagará alrededor de 250 euros más; otro con unas rentas de 45.000 euros pagará unos 500 euros; mientras que para quien gane 70.000 euros, la repercusión sería como mínimo de unos 750 euros.

Deducciones autonómicas

Durante la presentación, Antonio Rodríguez Villanueva, vicetesorero del colegio, comentó el amplio catálogo de deducciones autonómicas existentes en la Comunitat Valenciana, siendo actualmente la autonomía con mayor número y variedad de beneficios fiscales, con un total de 41 deducciones autonómicas. Además, gran parte de estas deducciones elevan considerablemente sus límites para su aplicación en esta campaña, permitiendo que miles de contribuyentes puedan acceder ahora a ventajas fiscales de las que anteriormente quedaban excluidos.

Antonio Pérez Rovira, Francisco Menargues y Antonio Rodríguez Villanueva, durante la presentación. / INFORMACIÓN

"En muchos casos el límite pasa de 30.000 a 60.000 euros anuales, prácticamente el doble, lo que abre la puerta a que muchas familias puedan aplicarse deducciones por primera vez", explicó, a su vez, el vicedecano y responsable de la Comisión Fiscal del Colegio, Antonio Pérez Rovira. Entre las novedades más destacadas figura la ampliación de la deducción por contratación para el cuidado de personas, cuyo límite para su aplicación pasa de 30.000 a 47.000 euros de base liquidable.

Asimismo, las cuotas satisfechas por pertenencia a asociaciones musicales, adquisición de instrumentos musicales, asistencia a formación musical podrán desgravar hasta el 100%, con un máximo de 150 euros.También se incrementan las ayudas fiscales vinculadas al nacimiento de hijos. Las nuevas cuantías serán de 600 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 900 euros por el tercero y sucesivos.

La campaña incorpora además modificaciones en la tributación de las rentas del ahorro. El tramo superior, aplicable a partir de los 300.000 euros, pasa del 28% al 30%, incrementando así la carga fiscal de las rentas más elevadas.

El peligro de Renta Directa

Durante la jornada, los expertos lanzaron varias recomendaciones prácticas de cara a la campaña. Entre ellas, insistieron en la necesidad de revisar minuciosamente el borrador y los datos fiscales facilitados por la Agencia Tributaria. Pérez Rovira, mostró además su preocupación por la nueva modalidad denominada "Renta Directa", mediante la cual la AEAT ofrece directamente una propuesta de resultado al contribuyente para su aceptación inmediata.

"Recomendamos no aceptar automáticamente esa fórmula sin revisar el contenido de la declaración", ha advertido Rodríguez Villanueva. "El contribuyente debe comprobar siempre sus datos fiscales, deducciones y circunstancias personales antes de confirmar cualquier resultado", ha insistido el economista.

Como reflexión final, los representantes del colegio señalaron el efecto que ha tenido la subida del salario mínimo interprofesional sobre el sistema tributario. Según explicaron, el incremento del SMI ha provocado que actualmente alrededor del 25% de la población quede exenta de tributar por IRPF. Menargues recordó que "cuando el salario mínimo rondaba los 8.000 euros en 2007 era razonable que muchos trabajadores quedaran fuera del impuesto, pero hoy, con un salario mínimo cercano a los 17.000 euros, el volumen de contribuyentes exentos es muchísimo mayor".

Con todo, el Colegio Oficial de Economistas de Alicante insistió en la importancia de planificar correctamente la declaración y aprovechar todas las deducciones disponibles en una campaña marcada, una vez más, por el impacto silencioso de la inflación sobre los contribuyentes.