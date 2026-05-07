Los arquitectos alicantinos buscan nuevo presidente: estos son los candidatos

La batalla -electoral- en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante está servida. El fin del mandato del actual presidente, Emilio Vicedo, que ya ha alcanzado el máximo de años que puede estar en el cargo, ha abierto la puerta a la presentación de nuevas caras, agrupadas en torno a dos candidaturas.

La primera de ellas, que se presenta con el nombre de Open*Abierto*Obert CTAA está encabezada por la también empresaria -es la propietaria de la heladería Livanti-, Belén Pallarés; mientras que la segunda, que sus responsables han bautizado como Reinicia_arq, está liderada por Carlos Sánchez, del estudio noveldense La Errería.

Tras la proclamación de estas candidaturas el pasado lunes, que también supuso la apertura del voto por correo postal, será entre los días 20 y 22 de mayo cuando se produzcan el grueso de las votaciones. Los días 20 y 21 será el turno del voto electrónico y el 22 está previsto el voto presencial. En total, están llamados a las urnas los 1.511 arquitectos que están colegiados en toda la provincia.

Programas

Los dos contendientes llegan acompañados de equipos formados por profesionales de contrastada solvencia. Así, Pallarés tendrá como secretario a Pablo Moreno, que ya ocupaba este cargo en la junta saliente y que acumula a sus espaldas una larga trayectoria. Suyo es, por ejemplo, el proyecto del gimnasio Arena o la rehabilitación del Palacio Salvetti.

Junto a él, Esther Berenguer se presenta como tesorera; y Luis Navarro, como vocal de cultura; mientras que las vocalías territoriales las encabezan Paula Jornet (Alcoy), Antonio Galiano (Alicante), Prócoro del Real (Elche), Fran Blanco (Elda/Villena), Alberto Mengual (Marina Baixa) y Elena Argilés (Vega Baja).

Los vocales que acompañarán a Belén Pallarés en su candidatura. / LUCRECANEPA

Según explica la propia Pallarés, su candidatura propone un colegio "más abierto, útil y conectado con la realidad profesional de los arquitectos". Con su lema Open*Abierto*Obert, el proyecto apuesta "por una gestión cercana, herramientas reales para el ejercicio profesional y un colegio más activo en la relación entre arquitectura, cultura y sociedad".

Por su parte, Carlos Sánchez lleva como número dos de su candidatura a Fernando Valderrama, del estudio Subarquitectura, responsable, por ejemplo, de la parada del Tram de Sergio Cardell. Como tesorera se presenta María José Ortega; y como vocal de cultura, Maribel Requena.

En este caso las vocalías territoriales serían para Miguel Peiró (Alicante), Dolores Moltó (Alcoy), Pepe Amorós (Elche), Juan José Pastor (Elda/Villena); Julien Luengo (Marina Baixa) y Andrés Morales (Vega Baja).

Los miembros de la candidatura encabezada por Carlos Sánchez. / INFORMACIÓN

Según apunta Sánchez, una de sus prioridades será exigir a la Administración mayor agilidad en la concesión de licencias y todo tipo de trámites que afectan al trabajo de estos profesionales, para acabar "con las demoras de más de un año" que se dan en algunos consistorios. También reivindicar "salarios dignos y justos", además de recuperar el prestigio de la profesión de arquitecto, y "descentralizar el colegio", tal y como corresponde a su ámbito provincial.

En las anteriores elecciones del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante arrasó la candidatura encabezada por Emilio Vicedo, que logró 525 votos frente a los 248 de su rival, Juan María Boix.