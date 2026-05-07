El Consell elude contestar sobre el "traje a medida" para que la Cámara de Alicante cobre la subvención de las obras sin licencia de su sede

Una vez más, el Consell se niega a dar explicaciones sobre las irregularidades que rodean al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y la protección que parece gozar el empresario por parte de la Generalitat. Ha sido durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en las Cortes, donde el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha hecho caso omiso a la interpelación de la bancada socialista sobre el cambio introducido en la ley, a través del Plan Simplifica, que abriría la puerta a que la institución cameral pudiera recuperar la subvención de 1,5 millones de euros para financiar las obras de su sede en Panoramis.

Unas obras que se ejecutaron sin licencia y que siguen paralizadas a la espera de que se elimine el exceso de edificación que se realizó durante los trabajos, al construir una planta de más que no estaba autorizada.

Lejos de dar ningún tipo de explicación, Barrachina ha optado por atacar a los socialistas por los casos de corrupción y no ha tenido ningún pudor en sembrar la duda sobre una posible vinculación del síndic socialista en la cámara con la trama de José Luis Ábalos, sin absolutamente ninguna prueba, tan solo sujetando una foto en la que aparecía junto al anterior, Ximo Puig y Pedro Sánchez en un acto público, en lo que supone un intento de desinformación de manual.

"Jetas"

Tras recordar que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, prometió incluir una enmienda en el Plan Simplifica para evitar nuevos casos como el de las adjudicaciones de viviendas protegidas de Les Naus en Alicante, José Díaz, ha acusado al jefe del Consell de "coser un traje a medida" para Carlos Baño, con una modificación de la normativa, que "abre la puerta a recuperar el regalo de millón y medio de dinero público para el despacho del gerente en excedencia y diputado en excedencia del señor Carlos Mazón", en alusión a la subvención que el anterior presidente de la Generalitat concedió para financiar las obras de la Cámara en Panoramis.

El presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, a su salida del pleno de este mes de abril. / Rafa Arjones

La institución cameral no ha podido recibir el dinero, porque la paralización de las obras ha impedido que estén finalizadas antes del plazo fijado para recibir esa subvención, por lo que ha perdido estos ingresos. Sin embargo, el Gobierno valenciano ha aprovechado el nuevo decreto del Plan Simplifica para cambiar la normativa que permite prorrogar este plazo. Hasta ahora, la normativa lo permitía siempre y cuando el proyecto financiado no pudiera ejecutarse a tiempo "por causas debidamente justificadas previstas". Pero, ahora, ha suprimido esta última palabra –"previstas"- por lo que queda al arbitrio de la Administración decidir cuándo la demora está justificada y cuándo no.

"Presidente, usted prometió una enmienda al (Plan) Simplifica para evitar que sus jetas siguieran colándose en las viviendas de protección pública. Por lo que sea, se le ha olvidado presentarla, pero hay otras enmiendas y otros jetas de los que nunca se olvida, como el señor Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, el que lleva dos años presidiéndola irregularmente, el de las obras ilegales, el que ha pasado por calabozos, el que está acusado por fraude en subvenciones", ha señalado el diputado, que ha concluido su intervención preguntando si "¿va usted a dejar de premiar a los jetas o piensa seguir cosiéndoles trajes a medida desde su sillón de president?".

La respuesta

Lejos de tratar de dar alguna explicación coherente o rebatir al diputado socialista con algún argumento legal, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha tirado por la calle de en medio y se ha agarrado a la utilización del término "jetas" para armar su respuesta. Con una foto antigua en la mano en la que aparecían Ximo Puig, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y el síndic socialista en las Cortes, José Muñoz, ha ido recordando los distintos casos de corrupción que les afectan. "Habla hoy un diputado socialista de jetas. Aquí tengo cuatro, este es el hermano de Francis Puig -en referencia a Ximo Puig- a quien le piden cuatro años y siete meses de cárcel, este es el número 1 de la presunta trama corrupta -en referencia al presidente del Gobierno-, este, José Luis Ábalos, es el número 2, secretario nacional de organización que, según el fiscal del Tribunal Supremo, había organizado una trama criminal", ha señalado Barrachina.

El síndic del PSPV en las Cortes, José Muñoz. / INFORMACIÓN

Y ha sido en este momento en el que, sin ningún tipo de prueba y con la clara intención de generar polémica para desviar el tema, ha cruzado cualquier línea roja para tratar de vincular a Muñoz en la trama de Ábalos. " Y la única duda en esta foto de cuatro jetas como dirían los socialistas, entre Ximo Puig, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos es, como secretario de organización valenciano, qué puesto ocupaba en esta trama éste que sale aquí que es el síndico socialista, el señor Muñoz", ha lanzado, sin el menor atisbo de rubor.

Lógicamente, la acusación ha provocado la queja del síndic socialista, pero la presidenta de las Cortes no le ha dado la palabra. Eso sí, Llanos Masó ha dado la oportunidad a Miguel Barrachina de retirar sus palabras, algo a lo que el portavoz del Consell ni siquiera ha respondido, tratando de leer las acusaciones de la fiscalía contra Ábalos, que nada tienen que ver con José Muñoz, ante lo que la presidenta de las Corts ha decidido quitarle la palabra y continuar con el pleno.