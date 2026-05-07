Los destinos turísticos se lanzan a la instalación de sensores para evitar saturaciones

La novena edición de Digital Tourist marca se ha consolidado como el debate del estado de la tecnología aplicada al sector turístico. Con Benidorm como epicentro, la jornada ha servido para conocer hacia donde apuntan destinos y empresas en el gran reto en el que se ha convertido el dato cualitativo y la gobernanza. En el campo de la aplicación, ha destacado la gestión de los flujos y el papel que están jugando las Organizaciones de Gestión de Destinos, conocidas por su abreviatura inglesa DMO.

Aunque el enfoque tiene un marcado carácter tecnológico, la creación de plataformas o experiencias como los gemelos digitales han dado con una de las preocupaciones que afrontan pequeños, medianos y grandes municipios. Es el caso de la saturación que se da en momentos determinados en puntos como los centros históricos, alrededor de monumentos y, por supuesto, las playas o calas con difícil acceso.

En este sentido, una de las ponencias la ha realizado el equipo de Nealis. La empresa castellonense ha trabajado en localidades como Benidorm o Altea y, actualmente, es la empresa que trabaja en la ciudad de València. "Nuestro 'core' de negocio es la plataforma y las integraciones, porque el origen del grupo está en el mundo del agua" (antiguo grupo Gimeno)" venimos del mundo del agua. Entonces lo que presentamos en turismo es lo que puede hacer con esos indicadores y así trabajar en tiempo real", ha explicado Yarek Pérez, responsable de Administraciones Públicas en la firma.

Yarek Pérez, de Nealis. / INFORMACIÓN

En este campo, los sensores vía móviles o instalación de cámaras se han convertido en una de las herramientas más demandas. Yarek Pérez comenta que Nealis, por ejemp, cuenta con una "solución de flujos desarrollada con un hardware propio que detecta, de manera pasiva los terminales móviles y la información que va dando de manera sin conectarte a la red Wi-Fi, sino simplemente por el paso identificamos esa información con unos sensores de Bluetooth y de Wi-Fi y una serie de patrones que da el móvil, incluso estando sin actividad, excepto en modo avión o apagado".

"Otra de las tecnologías que tenemos, que, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Valencia, es integrarlo también con dato de uno de los operadores", indica. "Aquí trabajamos con el dato puro, es decir, tenemos toda la información con aspectos como de dónde vienen, si pernoctan, si no pernoctan, o sea, una foto fija de la situación del municipio, de la playa y de quién pasa por ahí, en tiempo real con un decalaje de 30 minutos". La traducción de esa operativa es que permite saber cuánta gente hay en cada playa, por ejemplo, si fuera el caso.

Para enriquecer o mejorar estos datos, desde Nealis apuntan a la llegada de una "tercera tecnología que sería el tema de cámaras con un software de inteligencia artificial que no almacena imágenes y lo que hace es contar las personas que hay en la playa". La imagen nos recuerda a esos primeros intentos que se hicieron para medir afluencias en puntos de la costa durante la pandemia. Al igual que con los usuarios, esta tecnología también es capaz de contar coches en aparcamiento o zonas determinadas como los accesos a playas y calas.

Foto de familia de las autoridades en el arranque de Digital Tourist. / INFORMACIÓN

A partir de ahí se configuran avisos, alertas, semáforos, mensajes para técnicos municipales que son los que permitirán gestionar esas saturaciones que preocupan a las administraciones y que, también, proyectan una mala imagen y tienen consecuencias de impacto negativo en diferentes sentidos. El responsable de Administraciones Públicas señala que "la información es superpersonalizable, superflexible y se la puede hacer el propio ayuntamiento o directamente nosotros definirle que quieren ver en la plataforma y le hacemos el cuadro de mandaos específico".

La información no solo es interna. El destino puede elegir si la hace pública y, de hecho, municipios de la provincia de Alicante ya cuentan con este servicio en verano, donde además se incluye la temperatura del agua, el color de la bandera o la previsión meteorológica.

Lo nunca imaginado

En otro plano, esté el papel de las Organizaciones de Gestión de Destinos (DMO). Sobre el escenario han estado Visit Benidorm, Visit Valencia y Segittur, dependiente del Ministerio de Turismo. La gerente benidormense, Leire Bilbao, ha subrayado el importante papel que ya ha jugado la plataforma de Smart City ante situaciones no previsibles en referencia al apagón del año pasado o, en su momento, durante la pandemia del coronavirus. Bilbao ha ido desde lo más básico como es toda la gestión de los recursos hídricos en abril del año pasado.

Mesa sobre los gemelos digitales en la que ha participado Leire Bilbao. / INFORMACIÓN

Junto al trabajo de todos estos años, Benidorm ha desarrollado un gemelo digital con el que puede probar y hacer simulaciones. Es el caso conocido de las emergencias climáticas y que se han traducido en que con alerta roja por temporal ya se puedan ver en los principales accesos turísticos peatonales carteles informativos dirigidos a los visitantes que, normalmente, no están conectados a canales públicos locales. A corto plazo, la gerente de Visit Benidorm entiende que la tecnología y esta herramienta "nos tiene que ayudar a predecir esas situaciones que nunca antes se han producido y para que los escenarios sean reales se necesitan muchos datos".

Por su parte, desde Segittur, David Collazos, ha apostado por "usar la infraestructura incorporada en los gemelos digitales", así como poder contar en breve con un asistente virtual en el catálogo de la administración pública. También considera clave descentralizar el algoritmo. Como ejemplo en la mesa redonda, se ha expuesto el caso de que los municipios puedan saber no cuántos árboles tienen, sino también cuánta zona de sombra generan, porque ese tipo de información es el que ayuda en contar con ciudades menos tórridas.

Como obstáculos actuales, Bilbao ha situado tres: el presupuesto que se destina a esta transformación integral, la formación de los equipos y la capacidad para saber trasladar al turista de todos los muchos datos que hay, aquellos que den credibilidad al destino.