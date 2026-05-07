Fricciones en la fusión Aedas-Neinor con la remodelación de los equipos directivos

Fricción sería la palabra que mejor resumen los primeros meses la situación de los equipos directivos del matrimonio de conveniencia surgida en el sector promotor español después de que Neinor Homes culminase la toma de control de su rival Aedas Homes. Tres directivos de la compañía adquirida pasan a formar parte del comité de dirección de la que lidera la operación, mientras se suceden las salidas —algunas conflictivas— de otros que antaño formaron parte de la vieja guardia.

Neinor Homes completó la última oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aedas Homes el pasado mes de marzo, de la que pasó a controlar el 97%, quedándose a apenas un pequeño porcentaje de alcanzar el umbral mínimo para sacar de bolsa a la empresa. Desde finales de 2025, la promotora liderada por Borja García-Egoteaga —y próximamente por Jordi Argemí— ha trabajado en la reordenación del organigrama directivo de ambas compañías, una vez Aedas ha completado el año fiscal y ha entregado todas las viviendas que concentrada en los últimos meses del ejercicio.

La cara de estos cambios se conoció este miércoles, con la incorporación de tres perfiles del equipo de Aedas al comité de dirección de Neinor Homes. El más obvio es el nombre de Alberto Delgado, que asume el cargo de Director General de Operaciones, el mismo que ocupaba anteriormente. Delgado era el 'hombre fuerte' de David Martínez, exconsejero delegado de Aedas y su brazo ejecutor, una pieza esencial para que el engranaje de esta empresa siga funcionando y produciendo vivienda.

El segundo nombre es el de Esther Duarte, que ocupara el puesto de directora Corporativa, y el tercero el de Ángel Fernández, que hasta ahora lideraba la territorial de Aedas en la Costa del Sol y pasa a ser el director del Negocio de Gestión de Activos, que en la práctica supone comandar todas las operaciones de coinversión que tiene Neinor, área a la que ha fiado la sociedad su crecimiento.

Sin embargo, la cruz han sido las salidas. La primera y más obvia fue la del consejero delegado. David Martínez abandonó su cargo y apenas unas horas después se anunció su incorporación al comité de dirección de Merlin Properties, con el objetivo de liderar todos los nuevos desarrollos que va a afrontar esta socimi, especialmente en el segmento de los centros de datos. Sin embargo, en las semanas previas a esta salida pactada, fue despedida María José Leal, la directora financiera. Fuentes consultadas explican que este movimiento respondió a motivos disciplinarios por un conflicto con el antiguo consejo de administración. La clave es la raíz de ese conflicto, que no es otro que un bonus 'fantasma' que Castlelake prometió a los directivos de Aedas Homes si lograban vender la compañía, una retribución cuya existencia difieren las fuentes consultadas.

El bonus, raíz del conflicto

De acuerdo a unas parte de ellas, Castlelake, anterior accionista mayoritario de Aedas Homes, prometió a los directivos de su empresa un bonus si lograban vender la compañía. Este fondo norteamericano encargó entonces realizar una subasta de su participación a la banca de inversión de Deutsche Bank. A lo largo del proceso surgieron los primeros interesados, entre ellos hubo constancia de Starwood o Hines, pero también se acercaron otros como Sixth Street. Sin embargo, pasado el tiempo, ninguno terminó formalizando una oferta, motivo por el que Castlelake decidió poner fin a este proceso de venta. ¿En falso?

Eso argumentan las mismas fuentes, ya que el problema surge ahí. Las mismas señalan que el proceso de venta se cerró sin éxito a finales de enero de 2025, pero lo que es seguro es que poco más de mes y medio después, el 24 de marzo, tal y como quedó reflejado en documentación enviada a la CNMV, Neinor y Castlelake firmaron un primer acuerdo de confidencialidad para explorar la posible adquisición de su participación, lo que no descarta conversaciones previas. En esta línea, estas aseguran que debería haberse cobrado ese bonus, ya que se cerró en falso para no abonarlo, mientras las otras consultadas defienden lo contrario, que este no aplica y que no hay documentación firmada por escrito que respalde que se deba trasferirse esa retribución. Esas fuentes incluso mencionan comunicaciones internas de la antigua cúpula reconociendo que este 'extra' no era de aplicación.

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La decisión que se aplicó por parte del consejo de Aedas, liderado entonces por Santiago Fernández Valbuena, hombre de Castlelake, fue de no pagar el bonus, lo que culminó en el despido de María José Leal por enfrentarse al máximo órgano de gobierno de la promotora, que adicionalmente guardaba una serie de retribuciones más por su permanencia en la compañía. A esa salida se ha sumado en las últimas semanas la de Patxi Castaños, el que fue director legal de la promotora. El motivo que argumentan fuentes cercanas es el de un despido procedente por causas organizativas. Por el contrario, del antiguo organigrama, todavía siguen dentro de Aedas Homes, aunque se desconoce con qué funciones o si conservan las antiguas, David Botín, que lideraba el área de Servicios Inmobiliarios y Vivienda Asequible, y Javier Sánchez, el director de tecnología y de comunicación.