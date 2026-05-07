Masymas busca 300 trabajadores para este verano

Masymas Supermercados, perteneciente a la distribuidora valenciana Juan Fornés Fornés, SA, pone en marcha su campaña de selección para incorporar hasta 300 personas de cara al verano de 2026. La iniciativa reforzará el servicio durante la temporada estival en sus 115 establecimientos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, según informa la propia compañía.

Las incorporaciones se realizarán, especialmente, en las tiendas con mayor afluencia de turistas y en el almacén central de Pedreguer. La entrada será progresiva desde mayo de 2026 para facilitar una acogida y una formación completas, y se extenderá hasta finales de agosto (con posibilidad de ampliación hasta mediados de septiembre). Además, una parte de estas contrataciones podrá evolucionar hacia posiciones estables en la compañía.

La empresa apuesta por la formación continua como una de sus señas de identidad. En 2025, Masymas impartió más de 20.000 horas de formación a su equipo, impulsando el aprendizaje desde el primer día. Por ello, no es imprescindible contar con experiencia previa, ya que se valora especialmente la actitud, las ganas de aprender, la orientación al cliente y el trabajo en equipo.

Entre los perfiles más demandados se encuentran cajeros, reponedores y personal para distintas secciones de tienda. Masymas ofrece un entorno dinámico, con formación y el respaldo de un equipo con experiencia, reforzando así su compromiso con el empleo de calidad y con el impulso económico de las zonas donde está presente.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden presentar su candidatura a través del apartado “Trabaja con nosotros” de la web de la cadena.

Con 2.763 personas en plantilla al cierre de 2025, masymas Supermercados continúa consolidándose como una de las principales cadenas de distribución en el ámbito valenciano y murciano, generando oportunidades profesionales y contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que opera.