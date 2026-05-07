EEUU
Trump presiona a la UE y le da hasta el 4 de julio para cumplir el acuerdo comercial
Tras una conversación con Ursula Von der Leyen, el presidente estadounidense amenaza con aumentar los aranceles si la Unión Europea no cumple lo acordado
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que un nuevo ultimátum a la Unión Europea para que cumpla con el acuerdo comercial alcanzado el pasado año, tras una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha calificado de "excelente".
"He mantenido una excelente conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (...) Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, según lo acordado, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé darle de plazo hasta el 250º aniversario de nuestro país o, de lo contrario, sus aranceles subirían inmediatamente a niveles mucho más altos", ha declarado en un mensaje en sus redes sociales.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" alcanzado en Escocia, que ha destacado como "el mayor acuerdo comercial de la historia".
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