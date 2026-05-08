No habrá más Big Mac ni Happy Meal en el Plaza Mar 2 de Alicante. Tras más de 20 años de presencia ininterrumpida, la cadena de restaurantes McDonald's cerrará en apenas unos días el establecimiento que tenía en este centro comercial, uno de los de mayor facturación de la provincia.

Una decisión que supondrá dejar en la calle a la mayor parte de sus 40 trabajadores, la mayoría jóvenes y estudiantes contratados a tiempo parcial. De hecho, el franquiciado responsable de este local, Grupo Rivher, comunicó a la plantilla la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que ahora debe negociarse, según confirman desde UGT, el sindicato que ostenta la representación del personal.

El motivo es que la multinacional norteamericana y los propietarios del Plaza Mar 2 no han sido capaces de ponerse de acuerdo para renovar el alquiler del local, que vencía este mes. Al parecer, la principal causa de desacuerdo sería el coste de una reforma que habría que acometer en la última planta del complejo, la dedicada a restauración.

Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia / Pilar Cortés

Sin alternativa

Aunque en otras ocasiones McDonald's ha cerrado restaurantes en centros comerciales, habitualmente lo ha hecho para trasladarlos a algún punto del exterior. En este caso, sin embargo, no se ha dado con ningún espacio adecuado que estuviera disponible para realizar esta operación, por lo que se producirá un cierre directo.

Según explican las fuentes consultadas, las negociaciones sobre la ubicación las desarrolla directamente McDonald's con los propietarios de los inmuebles o los terrenos donde quiere ubicarse, en este caso, el Plaza Mar 2, y posteriormente encarga su gestión a algún franquiciado.

Este local, en concreto, era responsabilidad de Grupo Rivher, una compañía ilicitana que también gestiona otros restaurantes de la cadena en la provincia. Por eso, llegó a plantearse la posibilidad de reubicar a los trabajadores, pero el centro con vacantes más cercano de esta compañía está en Petrer, demasiado lejos para la mayoría de los empleados, que suelen ser estudiantes que realizan este trabajo para cubrir sus gastos con contratos de 20 o, incluso, 10 horas semanales.

Aun así, un par de trabajadores habrían aceptado este traslado, según apuntan desde UGT, que lleva la representación de la plantilla, aunque una parte también ha recurrido a los servicios del abogado José Luis Valverde, del bufete de Devesa.

De momento, ya ha finalizado el periodo de 15 días de consultas previas y ahora ha llegado el momento de negociar las indemnizaciones que recibirán los trabajadores.

Desde el propio sindicato reconocen su extrañeza por la falta de acuerdo que ha llevado a este cierre, ya que, según afirman sus responsables, era uno de los restaurantes de McDonald's que más facturaba en la provincia, si no el que más. Motivo por el que no se acaba de entender que no haya sido posible renovar el contrato.

Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia / Pilar Cortés

La fecha

Según ha informado el franquiciado a sus trabajadores, el cierre del local es inminente. De hecho, se baraja la fecha del próximo 22 de mayo como la más probable para que el veterano establecimiento baje la persiana.

Este diario se ha puesto en contacto tanto con la gerencia de Plaza Mar 2, como con McDonald's en España y con Grupo Rivher sin que ninguno de ellos haya atendido a la petición de información realizada.

El establecimiento de comida rápida formaba parte de la oferta del centro comercial desde su inauguración en el año 2003. Plaza Mar 2 cuenta con una superficie de 162.000 metros cuadrado, que albergan unos 120 comercios y locales de restauración, además de 16 salas de cine y un aparcamiento de 2800 plazas.

Su construcción, que requirió una inversión de 170 millones de euros, fue promovida por la Sociedad General Inmobiliaria de España y por la cadena de hipermercados Alcampo, la cual dispone de un establecimiento con una superficie de 9.700 metros cuadrados.