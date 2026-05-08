Los hoteleros alicantinos anticipan un lleno técnico para estas Hogueras

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha publicado su "Informe de Capacidad Operativa e Impacto Económico" 2026 en el que apunta a un lleno técnico en las próximas Hogueras de San Juan. Las previsiones con las que trabajan hoteleros y gestores de otras ofertas de alojamiento para la ciudad consideran que la ocupación media "a falta de las reservas de última hora, supere el 92 % y en la 'cremà' se suele rozar el 100 % de plazas".

El buen dato se lanza en un momento en el que el debate sobre la tasa turística en el municipio está abierto y, en especial, por la polémica en la que se ha visto envuelta esta posibilidad con el mundo festero. Desde la Federació de Fogueres, se han mostrado partidarios de implementarla de manera finalista, es decir, como vía de ingreso para las propias fiestas. Con el no rotundo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el de la Generalitat Valenciana, el informe califica las Hogueras como un "punto álgido del calendario turístico de la ciudad antes de la temporada estival de julio y agosto".

Desde APHA, consideran que la "magnitud del evento sitúa a Alicante en el mapa nacional e internacional, los alojamientos no solo preparan las habitaciones, se transforman operativamente con un refuerzo de las plantillas, especialmente en recepción y servicios de limpieza, acopio de los productos necesarios para ofrecer todas las garantías de calidad que ofrecen el resto del año", indica.

Acto de la "dansà" en Hogueras realizado en la plaza del Ayuntamiento. / PILAR CORTES

Respecto a los números, la asociación se basa en la tendencia de los últimos dos años (2024 y 2025), donde se batieron récords históricos, según se refleja en el documento. Por este motivo, APHA sostiene que "a falta de obtener los datos directos de los asociados, el centro de Alicante alcance entre el 95 - 100%", es decir, un "lleno técnico del 21 al 24 de junio frente al 92 % del año pasado".

Por otro lado, el área metropolitana se mantendría en parámetros similares (85-90 %), cuando el año pasado fue del 85 %. En la zona de la playa de San Juan, la horquilla estaría entre el 92- 94 % frente al 95% en el 2025. En este caso, es la única área que bajaría. La alta ocupación se verá reforzada por una escala de crucero de gran capacidad para esas fechas.

Impacto económico

APHA ha querido también traducir estas previsiones en términos cuantitativos. "No cabe duda que las Hogueras de San Juan, son el motor económico que culmina por todo lo alto la primera mitad del año", reflejan. Los indicadores son una estimación de más de 1,5 millones de personas que pasan por la ciudad durante los días centrales. Además, se genera un gasto directo e indirecto que "suele superar los 100 millones, beneficiando no solo a hoteles, sino especialmente a la hostelería, el comercio local y el transporte público".

En cuanto al perfil del turista, el informe de la asociación indica que "aunque el turismo nacional sigue siendo mayoritario, el mercado internacional (Reino Unido, Francia, países nórdicos, y con especial mención el americano que ya empieza a tener cifras considerables.) ya representa más del 60 % de las pernoctaciones en junio

APHA elabora el documento a partir de su experiencia en la gestión de más de 14.000 plazas, "caracterizadas por una altísima capilaridad geográfica y diversidad de segmentos, Premium, Wellness, Golf . Business, Mice, Vacacional, Familiar, Urbano, Rural, entre otras".