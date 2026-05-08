IAG recorta sus previsiones por el impacto de la guerra de Irán y estima en 2.000 millones el sobrecoste del combustible

El grupo de aerolíneas IAG, propietario de British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, ha recortado sus previsiones para 2026 por el impacto de la guerra de Irán y el fuerte encarecimiento del combustible, pese a cerrar un primer trimestre sólido. El grupo aéreo estima ahora que su factura de carburante rondará los 9.000 millones de euros este año, unos 2.000 millones más de lo calculado en diciembre, según la curva de precios del 5 de mayo, incluyendo coberturas y costes de sostenibilidad.

La compañía obtuvo entre enero y marzo un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio de explotación alcanzó los 351 millones, frente a los 198 millones de un año antes, lo que supone un aumento del 77,3%. Los ingresos totales crecieron un 1,9%, hasta 7.181 millones de euros.

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, calificó el trimestre de “sólido” y defendió la fortaleza del modelo de negocio del grupo, aunque reconoció que el alza del combustible provocará que los beneficios del ejercicio sean inferiores a los previstos inicialmente. La compañía sostiene que está gestionando el impacto con medidas sobre ingresos, costes y capacidad.

El margen de explotación mejoró en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 4,9%, apoyado en el crecimiento de los ingresos y en un impacto todavía limitado del conflicto durante el primer trimestre. Los gastos totales de explotación bajaron ligeramente, un 0,2%, hasta 6.830 millones, favorecidos por los tipos de cambio. A tipo de cambio constante, sin embargo, el coste unitario del combustible fue un 10,6% superior al del primer trimestre de 2025.

IAG explicó que el precio del combustible de aviación subió con fuerza desde finales de febrero por las tensiones en Oriente Medio y las interrupciones en el transporte marítimo y las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz. A finales de marzo, el precio al contado del combustible se situaba en torno a 1.725 dólares por tonelada métrica, aproximadamente el doble que a finales de febrero.

Coberturas del 70%

Para amortiguar este impacto, el grupo mantiene cubierto el 70% de sus necesidades de combustible para el resto del año y prevé recuperar alrededor del 60% del aumento de costes mediante medidas de gestión de ingresos, costes y capacidad. La compañía asegura que no observa problemas de disponibilidad de combustible en sus principales mercados, gracias también a sus mecanismos de autoabastecimiento en aeropuertos clave.

En el plano operativo, IAG transportó 26,4 millones de pasajeros en el trimestre, un 0,8% más. La capacidad, medida en asientos-kilómetro ofertados, creció solo un 0,2%, por debajo del 2% previsto inicialmente, debido a las cancelaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio y a la falta de disponibilidad de aviones, especialmente en Iberia por incidencias en motores. El coeficiente de ocupación mejoró 1,5 puntos, hasta el 84,2%.

El conflicto ha llevado al grupo a suspender vuelos a destinos como Abu Dabi, Amán, Baréin, Doha, Dubái y Tel Aviv, además de Yeda desde el 24 de abril. Oriente Medio representa alrededor del 3% de la capacidad de IAG. Parte de esa oferta se ha reasignado a otros destinos, con refuerzos de British Airways en rutas como Singapur, Bangkok (Tailandia), Maldivas, India y Nairobi (Kenia). Iberia ha redirigido capacidad hacia Latinoamérica y las islas españolas.

Iberia no prevé cancelaciones

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, destacó que la aerolínea “no prevé cancelar vuelos este verano por esta situación ni aplicar cargos adicionales a billetes ya comprados”. También aseguró que Iberia mantiene las inversiones previstas en su Plan de Vuelo 2030, entre ellas nuevos aviones, la sala Emerald de la T4 de Barajas, la renovación de cabinas y el despliegue tecnológico.

Por aerolíneas, British Airways registró un beneficio de explotación de 215 millones de euros; Iberia, de 164 millones; mientras que Vueling redujo sus pérdidas hasta 28 millones. Aer Lingus elevó sus pérdidas hasta 103 millones, afectada por los mayores costes de combustible y la presión competitiva en el Atlántico Norte.

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El grupo mantiene una deuda neta de 4.183 millones de euros y una liquidez total de 12.731 millones. Pese al deterioro de las previsiones anuales, IAG conserva su plan de devolver 1.000 millones de euros de exceso de efectivo hasta finales de febrero de 2027.