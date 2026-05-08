Panter® Push&Pull: La tecnología de suela inteligente que mejora la jornada laboral
Amortiguación, estabilidad e impulso que aportan lo que la pisada necesita en cada una de sus fases
PANTER®, fabricante líder en calzado de seguridad, protección y uniformidad, presenta IMPULS, su nueva línea de calzado profesional equipada con la innovadora tecnología de suela inteligente Push & Pull.
A lo largo de nuestra vida y nuestra jornada laboral damos millones de pasos y la marca se ocupa y preocupa de que sean dados de manera correcta y saludable para el organismo, evitando futuras enfermedades como hernias, esguinces, prótesis, microtraumas musculares, microictus, etc. Por ello, la nueva tecnología Push & Pull se ha diseñado para proporcionar una comodidad sin igual en las horas de trabajo y redefinir la experiencia de confort durante la jornada mediante una eficaz absorción del impacto y un retorno eficiente de la energía.
El resultado es una sensación de confort superior, mayor estabilidad, menor fatiga y un rendimiento más eficiente incluso en los entornos de trabajo más exigentes.
La pisada saludable
El secreto de Push & Pull radica en su diseño y arquitectura únicos, respaldados por la combinación de cuatro materiales que aportan a la pisada exactamente lo que necesita en cada una de sus fases potenciando la salud y el bienestar del usuario hoy y mañana.
- Push (Absorción): Absorbe eficazmente el impacto contra el suelo, protegiendo las articulaciones y reduciendo la presión en cada pisada.
- Pull (Impulso): Favorece el retorno de energía, impulsando el siguiente paso y ayudando a reducir la fatiga muscular.
Esta combinación inteligente permite una transición más natural entre apoyo e impulso, mejora la estabilidad y optimiza el esfuerzo en cada movimiento. Caminar durante horas resulta más cómodo, más fluido y menos exigente para el cuerpo.
Además de su rendimiento excepcional en términos de seguridad, «Push & Pull» ha sido diseñada pensando en la comodidad del usuario. Su ergonomía avanzada garantiza una experiencia de uso sin precedentes, proporcionando un nivel incomparable de confort y bienestar: caminar nunca fue tan fácil.
Nueva línea IMPULS
Esta colección combina innovación tecnológica, materiales de alta calidad y un diseño orientado al bienestar diario.
- Materiales de primera calidad como piel flor hidrofugada, serraje y tejidos ultra-transpirables.
- Suela antideslizante SR con tecnología Push&Pull de Panter® - La Pisada Saludable.
- Puntera plástica anti-impactos (200J).
- Plantilla interior de foam memory, ecológica y reciclable.
Pisar bien para vivir mejor.
Este desarrollo nace del estudio del movimiento natural del pie para ofrecer una pisada más cómoda, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida y previniendo la aparición de futuras dolencias. Con la tecnología Push & Pull, PANTER® asegura que el trabajador gane el partido más importante: el de su propia salud.
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