Panter® Push&Pull: La tecnología de suela inteligente que mejora la jornada laboral

PANTER®, fabricante líder en calzado de seguridad, protección y uniformidad, presenta IMPULS, su nueva línea de calzado profesional equipada con la innovadora tecnología de suela inteligente Push & Pull.

A lo largo de nuestra vida y nuestra jornada laboral damos millones de pasos y la marca se ocupa y preocupa de que sean dados de manera correcta y saludable para el organismo, evitando futuras enfermedades como hernias, esguinces, prótesis, microtraumas musculares, microictus, etc. Por ello, la nueva tecnología Push & Pull se ha diseñado para proporcionar una comodidad sin igual en las horas de trabajo y redefinir la experiencia de confort durante la jornada mediante una eficaz absorción del impacto y un retorno eficiente de la energía.

El resultado es una sensación de confort superior, mayor estabilidad, menor fatiga y un rendimiento más eficiente incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

La pisada saludable

El secreto de Push & Pull radica en su diseño y arquitectura únicos, respaldados por la combinación de cuatro materiales que aportan a la pisada exactamente lo que necesita en cada una de sus fases potenciando la salud y el bienestar del usuario hoy y mañana.

Push (Absorción): Absorbe eficazmente el impacto contra el suelo, protegiendo las articulaciones y reduciendo la presión en cada pisada .

Absorbe eficazmente el impacto contra el suelo, protegiendo las articulaciones y . Pull (Impulso): Favorece el retorno de energía, impulsando el siguiente paso y ayudando a reducir la fatiga muscular.

Esta combinación inteligente permite una transición más natural entre apoyo e impulso, mejora la estabilidad y optimiza el esfuerzo en cada movimiento. Caminar durante horas resulta más cómodo, más fluido y menos exigente para el cuerpo.

Además de su rendimiento excepcional en términos de seguridad, «Push & Pull» ha sido diseñada pensando en la comodidad del usuario. Su ergonomía avanzada garantiza una experiencia de uso sin precedentes, proporcionando un nivel incomparable de confort y bienestar: caminar nunca fue tan fácil.

Nueva línea IMPULS

Esta colección combina innovación tecnológica, materiales de alta calidad y un diseño orientado al bienestar diario.

Materiales de primera calidad como piel flor hidrofugada, serraje y tejidos ultra-transpirables.

como piel flor hidrofugada, serraje y tejidos ultra-transpirables. Suela antideslizante SR con tecnología Push&Pull de Panter® - La Pisada Saludable.

SR con tecnología Push&Pull de Panter® - La Pisada Saludable. Puntera plástica anti-impactos (200J).

(200J). Plantilla interior de foam memory, ecológica y reciclable.

Pisar bien para vivir mejor.

Este desarrollo nace del estudio del movimiento natural del pie para ofrecer una pisada más cómoda, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida y previniendo la aparición de futuras dolencias. Con la tecnología Push & Pull, PANTER® asegura que el trabajador gane el partido más importante: el de su propia salud.