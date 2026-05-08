El Puerto de Alicante cierra 2025 con 15,9 millones, la mejor cifra de negocio de su historia

La buena marcha del puerto de Alicante ha recibido uno de los espaldarazos más importantes: las cifras. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Luis Rodríguez, ha presentado este viernes al Consejo un balance económico de 2025. El ejercicio se cierra con el mejor dato de cifra de negocio de la historia y que se eleva a 15.960.000 euros. En cuanto a resultados, la APA igual el registro máximo con 2,7 millones. En este sentido, la infraestructura alicantina duplica con creces el millón de 2024.

El apunte económica tiene su base en diferentes factores. En primer término, está el crecimiento de mercancías en las vertientes de contenedores y tráfico ro-ro, según ha detallado el titular de la entidad. También ha sido significativo, el aumento de pasajeros procedentes tanto de los cruceros como del ferry de conexión con Argelia, una vez se salvaron los problemas diplomáticos entre España y el país vecino.

En cuanto al impacto que supone para el propio puerto, Rodríguez ha explicado que lo más relevante es que la vía de ingresos queda dividida, aproximadamente en un 50 % por tasas de ocupación del dominio público y el otro por actividad. La traducción de esta circunstancia es que se confirma el perfil híbrido de la terminal portuaria.

Uno de los muelles de carga del puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

De cara a 2026, la terminal inicia el cuatrimestre con una tendencia positiva que cabe destacar porque rompe con la dinámica general. De acuerdo con los datos provisionales hasta abril, el puerto ha cerrado el mes con más de 315.000 toneladas de mercancías, un 43,7 % más respecto al mismo mes de 2025, mientras que los contenedores superaron los 21.000 TEUs (56 %). En el acumulado, se superan ya el millón de toneladas de mercancías, un 17 % sobre el mismo periodo del ejercicio anterior y encadena los 78.646 TEUs en lo que va de año (25,5 %).

Otra de las cifras que se dispara es el tráfico de cruceros. La desestacionalización paulatina que vive este segmento suma 64.345 pasajeros en los cuatro primeros meses de 2026, un 60,5 % más,lo que demuestra que la ampliación del calendario de escalas incide en temporadas consideradas hasta ahora como bajas.

Concesiones

Otro de los capítulos importantes en el Consejo es el que ha ocupado el relativo a la situación de dos importantes concesiones. En la zona de Poniente, la APA ha confirmado la sanción de 220.000 euros a Digital Corner por las irregularidades destapadas a partir de la infracción de la Cámara de Comercio. La entidad cameral paralizó las obras de su sede hace más de un año al hacer público INFORMACIÓN que las realizaba sin licencia municipal.

En el lado de Levante, el acuerdo es la aprobación de una nueva autorización provisional a favor de Marina Puerta de Alicante. La empresa y la administración portuaria mantienen abierto un proceso judicial a cuenta de la concesión, y mientras la Justicia dirime, se mantiene "dar una continuidad ordenada". Fuentes del puerto han recordado que la concesión administrativa otorgada en octubre de 2020 para la construcción y explotación de una instalación náutico-deportiva en los muelles 10, 12 y 14, quedó afectada por una sentencia del TSJCV, que declaraba la nulidad de la Modificación Puntual nº 5 del Plan Especial, que daba cobertura urbanística a dicha concesión.

Un momento del Consejo de la APA celebrado este viernes. / INFORMACIÓN

La superficie total autorizada asciende a 14.125 metros cuadrados, de los cuales 8.375 corresponden a superficie en tierra destinada a usos auxiliares o complementarios; 5.750 a terrenos próximos al cantil y 816, a ocupación de lámina de agua. El importe de las tasas asociadas a la autorización alcanzará, al menos, los 174.660,25 euros anuales. Además, se establece, de forma expresa, la prohibición de desarrollar cualquier actividad relacionada con motos náuticas en el ámbito autorizado, tanto en tierra como en lámina de agua y en el pantalán flotante.

Legalidad

La Autoridad Portuaria subraya que estos acuerdos "no deben interpretarse únicamente en clave sancionadora, sino también como una reafirmación del principio de legalidad, del control de los títulos concesionales y de la igualdad de trato entre operadores. En una infraestructura pública de carácter estratégico, el cumplimiento de las condiciones autorizadas constituye una garantía esencial para el interés general, para la competencia leal y para la confianza en la gestión portuaria".

En el caso de Panoramis, han señalado que la "resolución contribuye a consolidar esta nueva etapa en la que se abordan con determinación las disfunciones"

En el caso de Panoramis, han señalado que la "resolución contribuye a consolidar esta nueva etapa en la que se abordan con determinación las disfunciones, se corrigen situaciones irregulares y se refuerza el funcionamiento ordenado y previsible del puerto".

Prueba de ello es que, ayer mismo, la dirección del puerto requería a otro local ubicado en el puerto, que estaba dedicado a ocio con ambiente musical en horario nocturno, a la paralización total e inmediata de la actividad, que se venía realizando sin estar amparada por el título concesional, y por una empresa no autorizada por la Autoridad Portuaria. Además, se ha constatado que la empresa también carecía de la pertinente licencia municipal habilitante para esa actividad.

Por último, el Consejo ha aprobado la actualización del Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Puerto, un documento de carácter estratégico que refuerza su apuesta por situar la sostenibilidad, en el centro del modelo de gestión. Se trata de una herramienta de referencia para toda la comunidad portuaria, concebida para traducir los compromisos ambientales en actuaciones concretas, medibles y aplicables, en el día a día de la actividad portuaria, alineándolas con el Marco Estratégico del Sistema Portuario, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los criterios de la taxonomía verde de la Unión Europea.

En el centro, Luis Rodríguez durante el consejo del puerto alicantino. / INFORMACIÓN

De forma específica, el documento refuerza también la dimensión puerto-ciudad, promoviendo una mejor integración visual, paisajística y acústica de las actividades portuarias en su entorno urbano. Esta visión refuerza el papel del puerto como infraestructura abierta, responsable y plenamente comprometida con su entorno social. “Estamos consolidando una forma de trabajar que combina rigor jurídico, sensibilidad con el entorno, responsabilidad en la toma de decisiones y voluntad de construir una infraestructura más moderna, sostenible y alineada con las necesidades de la ciudad y de la provincia”, ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.