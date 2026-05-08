El Puerto de Alicante multa con 220.000 euros a Digital Corner por los incumplimientos en Panoramis

La Autoridad Portuaria prevé cerrar el expediente sancionador a Digital Corner con 220.000 euros por cuatro faltas leves de incumplimiento de la concesión. Las multas, de 55.000 euros cada una, demuestran que la firma sobrepasó la edificabilidad permitida y que sus intenciones por devolver el edificio a los límites permitidos no le salvarán del pago. La sanción es la antesala del expediente de restitución de la legalidad que sigue abierto, según señalaron fuentes del Puerto, y que podría el fin del contrato.

El expediente deja claro que cualquier proyecto debe ajustarse a norma y contar con las correspondientes autorizaciones, lo que señala directamente al proyecto de la Cámara de Comercio de Alicante que sigue sin licencia y paralizado más de un año después; además de tener una orden del Ayuntamiento de Alicante de derribar la planta extra que levantó. En un escrito, Urbanismo calificó como "ilegalizable" este hecho. La respuesta del presidente de la entidad, Carlos Baño, y de su comité de dirección se limitó inicialmente a plantear no usar los más de 1.000 metros cuadrados levantados y a los que se accedía mediante una escalera.

Durante el tiempo de alegaciones, la concesionaria solo ha sido capaz de justificar algunos de los deterioros relacionados con la fachada y que ha motivado la reducción de un 8 % de la cuantía; sin embargo, la APA considera que el resto de faltas están probadas y que las "medidas de restitución" no eximen de ninguna de las faltas. En concreto, la inspección portuaria señaló la modificación sustancial de la implantación de oficinas sin autorización previa, el uso de un modelo inadecuado para los arrendamientos de las oficinas; el aumento de la edificabilidad sin autorización, la inadecuada conservación del edificio y de la presentación trimestral de la declaración de cifra de negocio.

Las obras sin licencia de la Cámara de Alicante se paralizaron en abril de 2025. / HECTOR FUENTES

El acuerdo, que debe ser aprobado por el consejo de la APA y agrava la situación de Digital Corner a la hora de enfrentarse al segundo expediente, que implica que se abra una vía que liquidaría un negocio para los próximos 17 años, es decir, que llegaría hasta el 2043.

Ley y orden

Desde el Puerto, han querido armar bien el expediente y se ha detallado y enumerado cada una de las circunstancias que motivan la multa. En primer lugar, la APA mantiene el exceso de más de 4.000 metros cuadrados de superficie explotable fuera de la concesión. Se consideran que no son "alteraciones marginales o irrelevantes" y que aumentaron "significativamente la capacidad de negocio". Respecto a acciones como el desmontaje de zonas cubiertas se llega a indicar que se valoran de manera positiva, pero, de nuevo, nada tienen que ver con que el incumplimiento se realizara a pesar de carecer de la autorización.

Una a una, las faltas se responden en esta línea. En el caso de la falta de detalle sobre las cuentas de explotación, la APA reitera la obligación de rendir cuenta cada semestre, pues los ingresos se deben ajustar a unas tasas públicas aprobadas de acuerdo con las condiciones de explotación. Además, se exige un detalle desagregado de las mismas.