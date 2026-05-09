El aceite más saludable del mundo se produce en Muro de Alcoy
Almazara La Alquería logra el primer puesto mundial con su AOVE ecológico Alfafarenca Eco
Entre olivares ecológicos de la montaña alicantina y variedades tradicionales cultivadas con respeto absoluto por la tierra se produce el que ya ha sido reconocido como el aceite de oliva virgen extra más saludable del mundo.
La empresa familiar Almazara La Alquería, ubicada en Muro de Alcoy, ha conseguido el primer puesto del certamen internacional WBHEC (World Best Healthy EVOO Contest) 2025-2026 gracias a su aceite ecológico “Paraje La Cabaña – Alfafarenca Eco”.
El reconocimiento internacional pone el foco no solo en la calidad sensorial del producto, sino especialmente en sus propiedades saludables y en su composición nutricional, aspectos cada vez más valorados dentro del sector oleícola premium.
El AOVE premiado está elaborado con aceituna de la variedad Alfafarenca, una de las variedades autóctonas más características de la Comunidad Valenciana. El jurado del concurso ha destacado especialmente su extraordinaria composición de ácidos grasos saludables, considerada una de las mejores del mundo dentro de este certamen.
Alto contenido en ácido oleico
Uno de los aspectos más valorados ha sido su equilibrio lipídico y su elevado contenido en ácido oleico, un componente vinculado directamente con la salud cardiovascular y con los beneficios asociados a la dieta mediterránea.
La empresa alicantina también ha sido reconocida por el contenido en oleocanthal de su aceite, un compuesto fenólico natural presente en algunos aceites de oliva virgen extra de alta calidad. Este elemento está asociado a propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras y es responsable del picante elegante y persistente característico de los aceites tempranos.
A ello se suma su elevada concentración de biofenoles, antioxidantes naturales que ayudan a combatir el estrés oxidativo celular y que aportan estabilidad, frescura y un importante valor nutricional al producto.
Tradición, sostenibilidad e innovación
Detrás de este reconocimiento internacional hay años de trabajo centrados en la agricultura ecológica, la recuperación de variedades autóctonas y el cuidado extremo de cada fase de elaboración.
Almazara La Alquería trabaja exclusivamente con aceitunas propias y mantiene un control integral de todo el proceso productivo, desde el cultivo hasta la extracción. La recolección temprana y la extracción en frío permiten conservar intactos los compuestos beneficiosos del aceite.
La filosofía de la empresa combina tradición agrícola, sostenibilidad e innovación, una apuesta que les ha permitido posicionarse entre los referentes internacionales del AOVE ecológico premium.
Un impulso para las variedades valencianas
Más allá del premio, el reconocimiento supone también un respaldo a variedades tradicionales valencianas como Alfafarenca, Blanqueta o Villalonga, auténtico patrimonio agrícola y gastronómico de la Comunidad Valenciana.
Desde Muro de Alcoy, Almazara La Alquería continúa así llevando el nombre de Alicante y de las variedades autóctonas valencianas a la élite mundial del aceite de oliva virgen extra.
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