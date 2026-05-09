La EUIPO se abre a Alicante por el Día de Europa: "Lo que hacemos tiene un impacto real en la vida de las empresas"

Ni la lluvia ha frenado la curiosidad. Antes de la apertura, paraguas en mano, decenas de personas hacían cola a las puertas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para aprovechar una oportunidad poco habitual: entrar en una de las grandes agencias de la Unión Europea asentadas en Alicante. A las diez, las puertas se abrían y comenzaba un goteo constante de visitantes que, entre pasillos acristalados y vistas a la bahía, descubrían qué ocurre dentro de este "trocito de Europa" en Alicante.

La jornada de puertas abiertas, organizada con motivo del Día de Europa, ha querido mostrar una parte del trabajo de una institución que, pese a llevar más de tres décadas en la ciudad, sigue siendo desconocida para muchos. En el interior, la EUIPO ha desplegado una jornada pensada para explicar, de forma sencilla, algo tan abstracto como la propiedad intelectual. Stands informativos, talleres y actividades han ido guiando a los asistentes por conceptos como el registro de marcas o la protección de diseños.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención ha sido la exposición de productos falsificados: perfumes, zapatillas, camisetas… pero también medicamentos o incluso pilas. En la entrada, un Ferrari rojo (falso) se convertía en el reclamo perfecto para ilustrar hasta qué punto llegan las falsificaciones.

"No la conocíamos y está aquí mismo"

Entre los visitantes, había perfiles muy distintos. María del Mar Paunera recorría las instalaciones junto a un grupo de un centro de mayores del Cabo de las Huertas: "No conocíamos esto y hemos venido precisamente para ver cómo funciona por dentro". A su lado, Joaquín Marín recordaba el antiguo nombre de la agencia: "Se conocía como OAMI, pero nunca habíamos venido. Aunque el día ha salido malo, hemos decidido acercarnos".

La EUIPO abre sus puertas por el Día de Europa /

También había jóvenes. Yasmine Patine, estudiante de Ciencias Políticas, destacaba el simbolismo de la fecha: "Siendo un día tan importante para Europa, es muy interesante que se haga esto para difundir sus valores". Su compañera María Rodríguez ponía el foco en el contexto actual: "Con el euroescepticismo que hay, es importante que los jóvenes vean qué oportunidades hay y qué significa realmente formar parte de la Unión Europea".

Una agencia con impacto real

En medio de la jornada, el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha dado la bienvenida a los asistentes en el auditorio, enmarcando la apertura en la celebración del Día de Europa. Según explicó, esta iniciativa permite que la ciudadanía alicantina conozca de cerca la institución: qué se hace en ella, quiénes la conforman y cómo contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos europeos, además de reforzar el vínculo con Alicante, ciudad que acoge la agencia desde hace 32 años.

Durante su intervención, Negrão detalló el trabajo que se realiza en la sede alicantina, donde se examinan solicitudes de marcas, diseños e indicaciones geográficas para toda la Unión Europea. También subrayó la labor de cooperación con la Policía Nacional y las aduanas de los Estados miembros para frenar la entrada de falsificaciones en Europa.

Contar con la EUIPO en la ciudad supone tener la capital de la propiedad intelectual João Negrão — Director ejecutivo de la EUIPO

"Lo que hacemos tiene un impacto real en la vida de las empresas", destacó, insistiendo en que la protección de marcas y diseños permite a las compañías operar con mayor seguridad, atraer financiación y crecer tanto en el mercado europeo como global. El director ejecutivo también puso en valor el creciente interés ciudadano por conocer la institución. Recordó que es la segunda vez que la EUIPO abre sus puertas al público y avanzó que la intención es repetir la experiencia en los próximos años, dentro de una estrategia más amplia para acercar la agencia a la sociedad a través de escuelas, empresas y otras iniciativas.

Alicante, en el mapa europeo

Negrão calificó como "un enorme placer" recibir a los ciudadanos y destacó la importancia simbólica de la sede: acercar "este trocito de Europa" a Alicante. En este sentido, aseguró que contar con la EUIPO en la ciudad supone tener "la capital de la propiedad intelectual", en referencia al peso de la agencia en el registro de marcas, diseños e indicaciones geográficas.

Actualmente, la EUIPO es una de las 44 agencias de la Unión Europea y cuenta con cerca de 1.200 trabajadores, además de oficinas en distintas ciudades de Europa y del mundo. Su función principal es proteger las marcas y diseños de ciudadanos y empresas en todo el territorio comunitario mediante una única solicitud. La evolución desde su llegada a Alicante en 1994 refleja el crecimiento de la institución: de apenas diez personas y 43.000 solicitudes iniciales se ha pasado a cerca de 330.000 anuales en la actualidad. Según indicó Negrão, la previsión es alcanzar las 500.000 solicitudes en los próximos años, recordando que solo quien registra una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla.

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La buena respuesta de público, pese al mal tiempo, confirma que el interés existe. Y todo apunta a que no será la última vez que los alicantinos puedan cruzar esas puertas y asomarse, aunque sea por unas horas, a cómo funciona la EUIPO desde dentro.