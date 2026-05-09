Impact Hub Alicante, el nuevo modelo de emprendimiento aterriza de la mano de Genion

La transformación del modelo de emprendimiento tiene en la ciudad de Alicante un nuevo actor: Impact Hub Alicante. Genion, una de las empresas de referencia en el ecosistema de la provincia, ha obtenido la licencia para abrir un espacio de esta red. El punto será el centro Wao en la comercial avenida de Maisonnave y supone un cambio en el mapa de infraestructuras y servicios para los emprendedores. Impact Hub es una de las mayores redes globales de innovación que se ha configurado como una comunidad en la que participan startups, instituciones y profesionales y que está presente en 100 ciudades de más de 60 países.

Alicante se convertirá en el primer punto de la Comunidad Valenciana y en el octavo en España que cuente con esta franquicia que se apoya en la filosofía de "emprendimiento con propósito" y que conecta equipos de todo el mundo para el desarrollo de proyectos o iniciativas empresariales. "Está arraigado a los territorios", explica Esther Navarro, cofundadora de Genion y responsable junto a Diego Tomás de la iniciativa en Alicante.

Navarro lo define como una "factoría de proyectos", porque ante todo lograr la licencia abre una puerta internacional y colaborativa. Contar con el espacio en pleno centro de Alicante también supone cambiar el mapa actual de los coworkings no solo por la cantidad de metros, sino porque la red está enfocado a generar sinergias y para ello, explica la responsable de Impact Hub, la ubicación "nos sitúa cerca de la estación de trenes, autobuses y, por supuesto, aeropuerto".

El Impact Hub Alicante está localizado en una de las principales arterias comerciales de Alicante. / INFORMACIÓN

Un socio plus

El hito de conseguir la licencia tras un proceso de selección y candidatura abre un camino ahora para encontrar socios. En este sentido, el primer paso lo acaban de cerrar con un plus: Impact Hub Madrid. La participación del equipo madrileño no solo aporta una inyección económica de salida, sino que suma la experiencia de uno de los referentes europeos en la dinamización de los proyectos.

Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid, ha avanzado que "dentro de nuestra estrategia de hacer crecer el impacto y el alcance de Impact Hub, y llevarlo a más territorios, hemos decidido participar en el proyecto alicantino que actualmente está seleccionando a los 50 Founding Members. Este paso muestra nuestra apuesta por una red cada vez más distribuida y conectada en la península". Para el responsable madrileño que cuenta con seis puntos de trabajo en la capital española, la decisión se toma porque "la sólida trayectoria de Alicante y su pujanza actual, así como la experiencia consolidada del equipo de Genion con quienes hemos realizado proyectos en el territorio, como el programa europeo de emprendimiento femenino The Break, nos ha llevado a apoyar este proyecto para impulsar el ecosistema emprendedor" local.

Mientras explican el proyecto, Diego Tomás y Esther Navarro exponen el elemento destacado: las conexiones. La red da acceso a fichas, a contactos ordenados que facilitan que cada vez que se pone en marcha una iniciativa sea fácil encontrar alianzas. Para que Impact Hub llegue a la ciudad alicantina, se hizo un estudio y se redactó una propuesta de trabajo. Poca cosa se queda al azar en una gestión que ha ligado temas y territorio.

En Alicante, los ejes de trabajo serán la resiliencia climática, con el uso eficiente del agua con pauta central; la prosperidadcompartida, donde puede servir como ejemplo la Escuela de Emprendiemiento Vital de Cáritas desarrollada por ambos; la industria cultural y la tecnología más ética.