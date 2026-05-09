Esto es lo que puede ocurrirte si teletrabajas fuera de tu domicilio habitual

Puede ser una tentación. Tu grupo de amigos o tu pareja tienen unos días libres y deciden marcharse de viaje y, para no perdértelo, decides apuntarte al plan, aunque no te queden vacaciones, aprovechando que puedes teletrabajar. Algo en apariencia tan inocente puede tener, sin embargo, importantes consecuencias laborales.

Y es que no hay que confundir teletrabajo con trabajar desde donde uno quiera. Especialmente, si se hace de espaldas a la empresa. Así lo ha señalado el socio de Derecho Laboral de Garrigues en Alicante, Sergio Santana, durante la jornada organizada por el lobby de detectives privados La Sociedad Clave, en la que se ha analizado el papel que juegan estos profesionales en la investigación de las bajas laborales y otros fraudes en el entorno empresarial.

En este sentido, aunque Santana ha recordado que la ley protege el derecho a la intimidad de los trabajadores, en especial en sus domicilios, el abogado ha señalado que la norma sí permite determinada vigilancia por parte de las empresas para garantizar que sus empleados cumplen con sus horarios y sus tareas cuando trabajan a distancia.

Un hombre haciendo teletrabajo / INFORMACION

Una vigilancia para la que, más allá de los sistemas digitales de fichaje que muchas compañías han implantado, también se recurre cada vez más a la ayuda de profesionales, cuando aparecen indicios razonables de que el trabajador no está cumpliendo con sus obligaciones.

Entre otras cosas, cada vez es más frecuente que se investigue si realmente el empleado está realizando sus tareas desde su domicilio habitual y no desde cualquier otro lugar. "Ha habido casos de gente que estaba teletrabajando desde Andorra o Sierra Nevada", ha explicado el experto. Algo que puede ser objeto de medidas disciplinares por parte de la empresa, como sanciones o, incluso, un despido procedente.

Lo que dice la ley

Es la propia Ley de Teletrabajo la que así lo establece, ya que en su artículo 7.f establece que en el acuerdo que debe existir entre empresa y empleado para realizar esta modalidad laboral debe constar el "lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia". Y ese lugar, para que valga, tiene que estar aceptado por la empresa y registrado.

Entre otras cosas, por motivos de salud laboral, ya que la empresa también es responsable de los accidentes que pueda sufrir un trabajador durante su horario laboral en su casa. Y, evidentemente, los riesgos no son los mismos en el domicilio del trabajador -el lugar de teletrabajo por defecto- que en la cafetería de una pista de esquí.

Un trabajador teletrabajando. / INFORMACIÓN

El caso es especialmente grave si el trabajador ha mentido deliberadamente a la empresa sobre su ubicación, ya que esta tiene derecho a saber dónde se encuentra el empleado en todo momento durante su jornada.

De esta forma, quienes estén pensando en escaparse unos días sin decírselo a su jefe, debería pensárselo dos veces. Entre otras cosas, porque esta práctica podría justificar que la compañía decidiera revertir el teletrabajo y obligar al empleado en cuestión a volver a la presencialidad.

Por este motivo, siempre es mejor preavisar a la empresa de manera formal de que se va a cambiar el domicilio desde el que se teletrabaja y siempre es mejor realizarlo por escrito.