Miguel Quintanilla (Grupoidex): La inteligencia artificial nos transforma de perfiles ejecutores a estratégicos»

-Tres décadas dan para mucho. Si tuviera que elegir los hitos que han transformado la empresa, ¿cuáles destacaría?

-Es difícil resumir treinta años, pero el principal exponente del cambio ha sido la digitalización, que transformó absolutamente todo el paradigma tal y como estaba concebido. Recuerdo que en nuestros inicios mandábamos notas de prensa por fax y presentábamos campañas con portafolios gigantescos e ilustraciones artesanales. La tecnología nos hizo más ágiles y mejores. Otro hito fundamental fue la construcción de nuestras instalaciones actuales en Elche; decidimos excavar para tener nuestro propio estudio de grabación, lo que nos vinculó definitivamente con la cultura, primero con la música y luego con el cine. Fue un elemento diferencial que nos permitió desarrollar contenido audiovisual con recursos propios.

- En ese camino, el componente social siempre ha estado presente. ¿Qué queda de esos orígenes?

- Ese origen se mantiene intacto, aunque adaptado a nuevas herramientas. Un ejemplo claro son nuestros cortos cinematográficos, que han sido muy premiados. «Maruja», que fue reconocido en San Sebastián, aborda la soledad de los mayores, y nuestro lanzamiento más reciente, «Por dentro», ya acumula nominaciones en casi todas las categorías de festivales relevantes. Seguimos vinculados a proyectos sociales y a asociaciones como la de Enfermedades Raras, manteniendo nuestro compromiso fundacional.

Miguel Quintanilla, durante la entrevista en la sede de Grupoidex en Elche. / AXEL ALVAREZ

- ¿A qué responde este movimiento de cambio empresarial?

- El proyecto ha madurado a través de diversas etapas y crisis, con la vocación de seguir siendo relevantes para las marcas. Hemos pasado a un modelo mucho más corporativo y profesional, estructurado en cinco compañías independientes e hiperespecializadas. Esto nos permite construir equipos globales para afrontar proyectos nacionales e internacionales de gran envergadura con un nivel de intensidad y producción muy superior al que teníamos hasta ahora. Todo ello manteniendo un eje común: la creatividad.

-¿Por qué hacerlo desde Elche y no desde Madrid?

-Tenemos un compromiso inquebrantable con el territorio donde nacimos. Aunque tenemos oficinas en Madrid y Valencia para estar deslocalizados, no renunciamos a nuestros orígenes. A veces me preguntan en Madrid qué hago en Alicante, y siempre respondo lo mismo: «Vivir». Trabajamos donde sea necesario, pero nuestra sede social y nuestra identidad están aquí. De hecho, para nuestro 30 aniversario, contamos con una figura como Jesús Cubero para compartir estrategias de posicionamiento de marca.

Test rápido. -Acabe estas frases. Para que una película sea buena necesita... -Una buena idea. -Lo de «ganar el relato» le resulta... -Manido. -Una buena campaña de publicidad se compone de... -Muchos canales. -Mi marca de referencia es ... -Grupoidex, (sonríe) -El mejor anuncio que recuerdo es ... -«¿Te gusta conducir?».

-¿Cómo ha evolucionado el perfil de cliente?

-Actualmente, entre el 90% y el 95% de nuestro negocio proviene del sector privado, y de esa cuota, el 50% ya es cliente nacional, es decir, fuera de la Comunidad Valenciana y Murcia. Trabajamos con marcas de referencia como ElPozo, gestionando sus patrocinios deportivos y musicales. También tenemos casos de éxito local con proyección nacional, como «Las tartas de Julita», logrando incluso que una tarta desfilara en la Fashion Week con Agatha Ruiz de la Prada..

-En su momento, tuvieron oficina en México. ¿Cómo han enfocado el área internacional?

-Tras la experiencia en México, entendimos que lo estratégico es buscar aliados locales fuertes. Por ejemplo, nos llevó hasta una agencia relevante en Argentina, con la que hemos desarrollado proyectos para Google y YouTube. Ahora operamos a través de alianzas con grandes grupos globales como Ogilvy. Esto nos ha permitido trabajar en Italia y Alemania o desarrollar activaciones de marketing para AliExpress en Polonia. Ahora lo estamos haciendo con Cheil, que es la agencia de referencia de Samsung. También colaboramos con instituciones europeas en proyectos de comunicación directos, como el corto «Ipenthical» para la EUIPO sobre propiedad intelectual.

-¿Cómo han integrando la Inteligencia Artificial en sus procesos creativos?

- La IA supone un cambio de paradigma fascinante: pasamos de perfiles ejecutores a perfiles estratégicos. No contemplamos que la IA sustituya la creatividad, pero sí que mejore la eficiencia. Por ejemplo, en postproducción nos ayuda a seleccionar planos entre horas de grabación, pero el criterio sigue siendo del director. También la usamos para las propuestas. Ahora casi, casi, el cliente puede percibir gracias a la IA lo que los creativos tienen en su cabeza y permiten al cliente visualizar un concepto creativo antes de producirlo, algo que hace años se hacía casi a mano. Sin embargo, la idea de que creativamente puedes sustituir campañas o proyectos no lo estamos contemplando, porque además hay muchas compañías en el ámbito musical que no nos dejan trabajar con ella.

Grupoidex acumula cerca de un centenar de premios por su camapañas y cortos. / AXEL ALVAREZ

- ¿Cómo encaja en este modelo el proyecto musical de Uña y Carne?

- No forma parte de la estructura, pero sí de la familia Grupoidex. Es un proyecto más personal que nació del sueño de compañeros como Carlos Salado y Rubén Ferrández. El grupo sigue su crecimiento y va por su segunda gira nacional, pero nos ha aportado una experiencia que ahora estamos utilizando para unir música y marcas.

-En el ámbito de los eventos, ¿qué es lo más raro que les han pedido?

- Como sabe, estamos muy enfocados en convertir los eventos en experiencias y hemos hecho desde llenar Madrid de «puertas pequeñas» para Imaginarium o creados arcos de línea de meta a las siete de la mañana para la marca de Rafa Nadal; pero por citarle un caso fue la crear, hace años, fuegos artificiales en el interior de un congreso. Lógicamente no se podían lanzar dentro y diseñamos un mapping y pusimos unas máquinas que recreaban el olor a pólvora.

-¿Cuánto vale una buena idea?

- Una buena idea es lo más importante de cualquier acción; es la palanca que conecta la marca con las personas y sus valores. Desgraciadamente, el sector creativo no siempre ha sido bien tratado ni valorado, pero una idea creativa te hace trascender y ser notorio. En esta nueva etapa, nuestro objetivo es poner en valor esa creatividad para que las marcas sean, por encima de todo, relevantes.