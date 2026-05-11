Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante

Aedas Homes pone en marcha una nueva promoción en el barrio de San Agustín de Alicante. Se trata de Estela, un residencial que contará con 100 inmuebles de entre uno y tres dormitorios con garaje y trastero.

Con ésta ya son cinco las promociones que la compañía tiene en esta zona de la ciudad, con un total de 300 viviendas, 100 de ellas entregadas. En esta ocasión, el proyecto también incluirá locales comerciales, fomentando el comercio de proximidad; y completas zonas comunes con jardines, piscina al aire libre, espacio de juegos infantiles o párking para bicicletas.

"Estela da continuidad a los exitosos proyectos que Aedas Homes ya ha desarrollado o está desarrollando en el deseado ámbito residencial de Alicante. De la mano del estudio de arquitectura GP17, la promotora mantiene el estilo innovador y moderno de Aborda, Jarcia, Halar y Volanta", afirma Aurelio Perea, Gerente de Promociones en Alicante y responsable de Estela, quien recalca que la parcela se ubica en la zona más próxima al área consolidada del PAU II, sirviendo como parcela de conexión y ampliación entre este ámbito y Cornisa de San Agustín.

Recreación aérea de la promoción en el nuevo barrio de San Agustín en Alicante. / INFORMACIÓN

"Se trata de una oferta pensada para satisfacer todas las necesidades de espacio y ofrecer calidad de vida en un clima mediterráneo como es el de Alicante", apunta. Entre esta demanda, "destaca el cliente de reposición que desea una vivienda que se adapte mejor a sus necesidades actuales y que en su mayoría procede del PAU II; familias jóvenes o en crecimiento atraídas por la concentración de colegios públicos y concertados de prestigio en el barrio, los servicios y las excelentes comunicaciones con el centro; jóvenes ‘singles’ que se emancipan; e inversores, especialmente internacionales, que buscan nuevas ubicaciones con gran potencial", señala el gerente.

A nivel de compañía, Estela supone la consolidación de Aedas Homes en el nuevo barrio de San Agustín en Alicante, afianzándose como "promotor de referencia en el sector, donde Aedas Homes es la única promotora con obras en marcha, con 131 viviendas en construcción en los proyectos de Halar y Volanta", concluye Aurelio Perea, quien recuerda que Aedas Homes ya ha entregado dos residenciales en este enclave, Aborda y Jarcia.