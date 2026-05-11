Cajamar y la UMH colaboran para diversificar el tejido industrial provincial

Potenciar la diversificación y el fortalecimiento del tejido empresarial y apoyar a personas emprendedoras que quieran poner en marcha proyectos de negocio innovadores son algunos de los objetivos del convenio que han firmado el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche y Cajamar Caja Rural. Las encargadas de suscribir este acuerdo han sido la directora de zona de esta entidad, Laura Vera, y la directora del Área de Servicios Jurídicos del Parque Científico de la UMH, Carmen Antón.

A través de este convenio, ambas entidades establecen un marco de actuación para cooperar en actividades que potencien la diversificación del tejido empresarial, la innovación y el desarrollo industrial y tecnológico, la competitividad y el tejido empresarial y el crecimiento económico en general. También, colaborarán en acciones que promuevan el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento innovador aplicado a la empresa. Además, sendas entidades se comprometen a organizar y participar en talleres, eventos y jornadas de interés para la provincia.

Exterior de una oficina de Cajamar. / David Zorrakino / Europa Press

Asimismo, Cajamar se ha incorporado como patrocinadora a la decimoquinta edición de la Maratón de Creación de Start-ups UMH, un programa gestionado por el Parque Científico de la UMH. Como parte de su patrocinio, Cajamar Caja Rural concederá un premio al proyecto más innovador o con mayor potencial de crecimiento o escalabilidad.

Con su participación en la Maratón UMH, Cajamar pone de manifiesto su modelo de banca cooperativa y su firme apuesta por acompañar a los emprendedores de la provincia, facilitar la transferencia de conocimiento y contribuir a la puesta en marcha de proyectos empresariales con capacidad de crecimiento y creación de valor, especialmente aquellos vinculados a la economía productiva y al talento local.

Financiación

La Maratón UMH es un programa de incubación que combina "mentoring" estratégico, asesoramiento sectorial, "training" en creación de start-ups y financiación para impulsar la puesta en marcha de proyectos. También ofrece, entre otros, servicios jurídicos, de comunicación e infraestructuras. En esta convocatoria, que ya está en marcha, participan cerca de medio centenar de proyectos promovidos por más de 70 emprendedores. Estos innovan en ámbitos que van desde las aplicaciones, la sostenibilidad, la agroalimentación o la salud hasta la biotecnología, la moda, la cultura y las ingenierías.