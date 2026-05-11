La consellera pide que "no se demonice" el turismo y destaca que los contratos temporales se han reducido del 38 al 7,2 %

El turismo va viento en popa. Ni una sombra. La consellera de Turismo, Marián Cano, ha presidido esta mañana la reunión del Consell Valencià del Turisme que ha tenido lugar en el Parador de Xàbia y en la que Oscar Perelli, de Exceltur, ha presentado los datos del sector del último informe Impactur. Hay un antes y después de la pandemia del covid de 2020. Tras ese año, el turismo se ha disparado. Perelli y la consellera han aprovechado uno de los datos, el de los ingresos fiscales que genera el turismo, 9.000 millones el pasado año, para rechazar la implantación de la tasa turística. "Esa contribución fiscal no se tenía en cuenta cuando se hablaba de la tasa. Eso sí, debería llegar más dinero a los ayuntamientos", ha advertido Perelli. Mientras, la consellera ha insistido ante los empresarios en que fue un acierto eliminar la tasa turística. "Los datos que hoy presentamos son incontestables. El turismo genera riqueza no solo en los hoteles, los campings, los apartamentos o la hostelería, sino también en la agricultura, en la industria textil o del calzado y también impulsa las energías renovables", ha manifestado Cano.

El informe incide en que ha bajado la temporalidad de los trabajadores del sector turístico. Del 38 % en 2019 se ha pasado al 7,2 %. Se han firmado 123.000 nuevos contratos indefinidos. Este dato refleja, según Perelli, la desestacionalización de la actividad turística y la mejora de las condiciones laborales en el sector. Además, el informe incide en el impacto en el empleo en otras actividades. Apunta que por cada 100 empleos turísticos se crean 32 en otros sectores como el comercio, la construcción, la industria o los servicios financieros.

También recalca la inversión de los empresarios. Se sitúa en 1.540 millones al año. Pirelli ha destacado el aumento de las plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas.

Óscar Pirelli, de Exceltur, detalla los datos de la inversión de las empresas turísticas / A. P. F.

Los turistas extranjeros tiran del carro. Generan al año unos ingresos de 16.125 millones. "Gastan más y están más tiempo", ha indicado el vicepresidente de Exceltur. Mientras, los ingresos que dejan los turistas españoles se sitúan en 4.925 millones. Y aumentan los ingresos de los visitantes valencianos que deciden conocer la Comunitat. Llegan a los 7.161 millones.

El informe asegura que el turismo está "reequilibrando el territorio". De los 337 municipios valencianos que en 2029 tenían plazas de alojamiento se ha pasado a 416. Pirelli ha asegurado que ese incremento responde al auge del turismo de interior y del turismo activo.

"Visiones dogmáticas"

Otro dato que desmontaría el poco apego del turista por el territorio es el del turismo residencial, que representa el 91 %, frente al de paso, que es del 9 %. La conselleria lo ha destacado. Ha pedido que se superen "las visiones dogmáticas" y se deje de "demonizar" al sector. Ha insistido en que el turismo es "la industria de la felicidad" y ha reclamado que "no se le pongan palos en las ruedas ni trabas". Ha defendido "la política fiscal no confiscatoria y la simplificación administrativa" del presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca. "Este Consell no dudó ni un segundo en eliminar la tasa turística. Tenemos un modelo desestacionalizado y que vertebra el territorio".

Noticias relacionadas

Mientras, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha emplazado a los turistas a que cuiden su municipio tanto como lo hacen los locales. "Somos generosos y abrimos las puertas de nuestro pueblo. Queremos que quienes nos visitan disfruten de Xàbia como si fuera su pueblo", ha dicho la alcaldesa, que ha lamentado que haya visitantes que hagan "destrozos y actos vandálicos". También ha recalcado que Xàbia ha recuperado tras cuatro años la bandera azul de la playa del Arenal. "Cuesta mucho. Hay que tener mucha constancia y trabajar a pico y pala".