La ilicitana Grupo Soledad se alía con su competidor Grupo Andrés para distribuir en exclusiva los neumáticos de Dunlop

Alianza nada habitual entre competidores. Dos de los mayores distribuidores de neumáticos de España -el ilicitano Grupo Soledad y el salmantino Grupo Andrés-, se han unido para hacerse con la distribución en exclusiva de Dunlop en el mercado nacional. Un acuerdo que demuestra que, en ocasiones, la colaboración es la mejor estrategia, aunque sea con la competencia.

El acuerdo, todo un hito dentro del sector y que ambas compañías ven como el inicio de nuevos negocios en común, forma parte de la estrategia de Dunlop para reposicionar la marca y situarla dentro del grupo de enseñas premium. La firma es propiedad actualmente del fabricante japonés Sumitomo Rubber Industries (SRI), que compró los derechos de la marca en Europa, Norteamérica y Oceanía a la norteamericana Goodyear en mayo de 2025 y que pretende relanzarla en el segmento de mayor valor añadido.

Por eso, ha visto con buenos ojos la alianza entre los dos distribuidores, que confía en que le permita ganar cuota de mercado y reforzar su presencia en los talleres.

Tecnología de última generación

Dunlop ha apostado por la tecnología para posicionar sus neumáticos en el segmento premium del mercado, por ejemplo, con la incorporación de compuestos de sílice para mayor agarre en mojado, diseños de banda de rodadura optimizados para reducir ruido y consumo de combustible, y estructuras que mejoran la estabilidad y durabilidad. La marca se enfoca en vehículos de altas prestaciones y conductores que exigen la máxima seguridad y confort.

Según Eduardo Salazar, director general de Grupo Andrés, "este acuerdo no es solo una alianza comercial sino, además, transformadora; es un cambio de paradigma en el sector. La unión de fuerzas en la distribución con Grupo Soledad y una marca con el prestigio tecnológico de Dunlop, bajo el respaldo de SRI, nos permitirá ofrecer una propuesta de valor imbatible al mercado. Estamos ante un hito que marcará un antes y un después en la forma de entender la distribución premium en el sur de Europa".

La sede de Grupo Soledad en el parque empresarial de Elche. / INFORMACIÓN

Por su parte, Joaquín Pérez Martínez, director general de Grupo Soledad destaca que "colaborar de forma tan estratégica con Dunlop representa una oportunidad extraordinaria para elevar el estándar del mercado español. Este acuerdo conjunto con Grupo Andrés nos permite combinar nuestra experiencia y alcance logístico para asegurar que el reposicionamiento de Dunlop como marca tecnológica de referencia sea un éxito rotundo, beneficiando directamente a los talleres y, en última instancia, al usuario final".

Empresas familiares

Grupo Andrés y Grupo Soledad se caracterizan por ser dos grandes empresas que conservan su carácter familiar. Con más de 40 años de experiencia en el sector, la salmantina exporta a 57 países. Su capacidad de almacenaje, con sus casi 75.000 metros cuadrados equivalentes repartidos entre Salamanca, Barcelona, Madrid, Sevilla y Álava, le permiten entregar en el día en casi el 70 % del territorio nacional y en 24 horas el resto. En 2025 logró una facturación global de más de 420 millones de euros en su división de neumáticos colocándole por primera vez en el primer puesto de las empresas salmantinas y en el 21 del total de Castilla y León.

Sus inicios se remontan a 1980 como empresa familiar. Actualmente, la dirección ejecutiva ya está en manos de la segunda generación, con los hijos del fundador, Javier Andrés e Iván Andrés, como consejeros delegados y Eduardo Salazar como director general, responsables del actual crecimiento, despliegue y diversificación de negocio de la compañía.

Por su parte, Grupo Soledad es una empresa familiar fundada en 1984 que con los años se ha convertido en un grupo empresarial multisectorial líder en la industria del neumático y el caucho en España, Portugal y Francia. En 2025 alcanzó una facturación consolidada de más de 450 millones de euros y agrupa 36 empresas, incluyendo redes de talleres como Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago, así como un sólido bloque industrial formado por MCE, Caucho Industrial Verdú, Industrias del Neumático, Recycla – Tallans Navarro, Aceros y Servicios.

En el área de distribución Grupo Soledad cuenta con 18 centros logísticos localizados estratégicamente, ofreciendo más de dos entregas diarias en el 75 % del territorio nacional, incluyendo las islas.