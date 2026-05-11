La primera en la frente: las lluvias arruinan el inicio de la campaña de cerezas en Alicante

Se las prometía felices el sector de la cereza alicantino, toda vez que las previsiones apuntaban, por fin, a un buen año tras media docena de campañas decepcionantes. Pero las lluvias registradas estos últimos días, coincidiendo justo con el inicio de la recolección, han propinando un bofetón a los productores en forma de importantes daños en la cosecha. Alrededor de 500.000 kilos han resultado afectados por las precipitaciones, lo cual, teniendo en cuenta que es ahora cuando se pagan los mejores precios, ha generado unas pérdidas económicas cercanas a los tres millones de euros.

Hilario Calabubuig, presidente de la DO, muestra cerezas dañadas. / Juani Ruz

Los preámbulos habían sido positivos, dado que las bajas temperaturas del invierno habían permitido el descanso adecuado de los árboles y la floración se había desarrollado de forma adecuada. Pero en la cereza, teniendo en cuenta que se trata de una fruta muy delicada, nunca se puede cantar victoria. Y eso es lo que ha sucedido en esta ocasión, dado que las lluvias se han encargado de arruinar el inicio de la campaña.

Así lo señala Hilario Calabuig, presidente de la Denominación de Origen Montaña de Alicante, quien señala que las variedades más tempranas, caso de la burlat o la nimba, han sufrido importantes daños. "Muchas cerezas se han agrietado por el exceso de humedad, y otras quedarán inservibles para la comercialización por la pérdida de sabor y consistencia", lamenta.

Cerezas agrietadas a causa de la lluvia en la zona de Almudaina. / Juani Ruz

Se calcula que medio millón de kilos han resultado afectados, aproximadamente el 10 % de la cosecha, en mayor proporción en la zona de El Comtat, l'Alcoià y las Marinas, y en menor volumen en el área del Vinalopó. Con todo, las pérdidas ascienden a cerca de tres millones de euros, toda vez que, añade Calabuig, "es justo en este momento, en el inicio de la campaña, cuando se pagan los mejores precios".

Seguros

Y todo en un contexto, enfatiza, en el que prácticamente ninguna explotación está asegurada. "Asegurar una explotación media contra los daños provocados por la lluvia te puede costar 2.500 euros, cuando en el mejor de los casos, si te reconocen un siniestro total, podrías llegar a cobrar 3.000 euros", se queja.

La esperanza reside ahora en que las precipitaciones respeten lo que resta de campaña. "Vamos a ver si las malas noticias cesan aquí y podemos aprovechar el resto de variedades, aunque ya no tendrán una cotización ni mucho menos como la actual", precisa.