El Puerto de Alicante compra chalecos de protección personal para su Policía

El Puerto de Alicante ha sacado a licitación la compra de 37 chalecos de seguridad y protección personal para los agentes que integran el cuerpo de la Autoridad Portuaria. Se trata de una larga reivindicación sindical que ahora va a ser atendida a través de una inversión que ha sido fijada en 37.000 euros.

Según se hace constar en el informe justificativo del concurso, el objetivo de la adquisición de estos equipos es la protección de los agentes ante una posible agresión en el ejercicio de sus funciones. De hecho, se trata de chalecos diseñados para el blindaje corporal ante armas blancas y de fuego, de manera que la integridad física de los policías se encuentra salvaguardada lo máximo posible.

Un agente de la Policía Portuaria en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Por motivos de higiene y salud, se ha decidido la adquisición de un equipo para cada uno de los agentes: 35 para los actuales y otros dos que responderán a las necesidades de nuevas incorporaciones de personal tanto en 2026 como en 2027.

Según las fuentes consultadas, estos equipos son una larga reivindicación por parte de los sindicatos que representan a los efectivos de la Policía Portuaria, toda vez que, hasta la fecha, no disponían de ellos. El presupuesto destinado por el Puerto de Alicante a tal efecto se sitúa en los 37.000 euros.