La Ruta del Vino de Alicante coge vuelo con más de 50.000 visitantes

La iniciativa por la que está apostado el sector alicantino en el panorama complicado de menor producción y comercialización es la denominada Ruta del Vino, que está cogiendo vuelo con una mejora progresiva de sus resultados. Así, y según las últimas cifras disponibles, son ya más de 50.000 las personas que anualmente visitan las bodegas de la provincia, dentro de una actividad que genera un volumen de negocio cercano a los 3 millones de euros.

Estos registros sitúan a la ruta alicantina en el puesto 12 de las 37 denominaciones de origen existentes en España. Por delante se sitúan Marco de Jerez, Rioja Alta, Ribera del Duero, Penedés, Rioja Alavesa, Calatayud, Rías Baixas, Arlanza, Utiel-Requena, Somontano y Toro. Se da la circunstancia, además, que la ruta de Alicante es la segunda con mayor presencia de visitantes internacionales, concretamente un 54 %, solo por detrás del 60 % de Ronda-Málaga.

Visita guiada a las instalaciones de Bocopa. / AXEL ALVAREZ

Con estos datos, no es de extrañar que el sector vea esta iniciativa con buenos ojos. Así lo señala el gerente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, Eladio Martín Aniorte, quien señala que «es una herramienta muy interesante, porque teniendo en cuenta que gran parte de la hostelería no está siendo sensible al vino alicantino, introduciéndolo en sus cartas, se trata de una buena fórmula para la venta directa. Además, de esta forma promocionamos nuestras bodegas y también los municipios en los que se asientan, que se ven directamente beneficiados».

También las propias bodegas consideran que es una fórmula positiva. Un ejemplo de ello es Bocopa, en Petrer, uno de los buques insignias del sector, con una larga ya tradición en la organización de visitas a sus instalaciones, y además en diferentes formatos. Desde las turísticas a las de empresas, pasando por las técnicas y las que ofrecen una experiencia enoturística y gastronómica combinando los vinos con tapas de cocina fusión. Unas propuestas que se ven avaladas, explican desde la propia bodega, por el creciente número de visitantes de todas las nacionalidades.

Cata de vinos en las bodegas de Bocopa. / AXEL ALVAREZ

Con relación a los visitantes, dos investigadores de la Universidad de Alicante (UA), Ana Belén Casado y Ricardo Sellers, ambos catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados, han realizado un estudio sobre los perfiles que pasan por las bodegas de la Ruta del Vino de Alicante, dentro del marco de la convocatoria «Experiencias Turismo España» impulsado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Avecin).

Mujer nacional

Pues bien, los resultados revelan que el perfil mayoritario, un 52,5 %, es el de una mujer nacional que busca ocio grupal y gastronomía, logrando una alta satisfacción que impulsa la fidelidad y la compra de productos tras la visita. Destacan, asimismo, los visitantes con una edad comprendida entre 45 y 65 años, que constituyen el 41,1 % del total. Además, el 65,6 % de los visitantes son españoles, frente al 34,4 % de extranjeros. El 57,5 % de los enoturistas son residentes en la provincia de Alicante.

Asimismo, el 54,4 % visitan las bodegas con su pareja y/o hijos, siendo el vehículo particular propio el principal medio de transporte. El nivel de fidelidad al producto enoturístico es elevado, dado que el 57,7 % ya han realizado una visita a una bodega con anterioridad.