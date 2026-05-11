Nombramientos
Santander AM ficha a Carmen Alonso (ex Morgan Stanley) como consejera delegada
Sustituirá a Samanta Ricciardi, quien avanzó el pasado mes de diciembre que dejaba su puesto para saltar a Fidelity después de acumular cerca de cuatro años al frente de la gestora
Santander Asset Management, el brazo inversor del grupo Santander, ha nombrado a Carmen Alonso nueva consejera delegada de la entidad, según adelantó Bloomberg.
Alonso tomará el relevo de Samanta Ricciardi, que el pasado mes de diciembre anunció su salida de la gestora para incorporarse a Fidelity tras cerca de cuatro años al frente de Santander AM.
La nueva consejera delegada cuenta con más de tres décadas de experiencia internacional en gestión de activos y banca de inversión. Procede de Patria Investments, donde recientemente ejerció como socia y consejera delegada para Europa y Oriente Medio.
Antes de su etapa en Patria, Alonso fue responsable de Reino Unido e Iberia en Tikehau Capital. También ocupó el cargo de directora general en Morgan Stanley, dentro del área de financiación apalancada y adquisición de deuda, y desempeñó puestos de alta responsabilidad en UBS, Merrill Lynch y HVB.
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, Alonso ha completado el Stanford Executive Program en la Stanford Graduate School of Business y cuenta además con un MBA por Babson College.
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