El transporte de Alicante exige una mejora de las ayudas al combustible para evitar su asfixia

La Federación Provincial de Transporte de Alicante (Fetrama) ha reclamado la eliminación del tope de 50.000 euros por flota en las ayudas al combustible habilitadas por el Gobierno, al considerar que en caso contrario no queda garantizada la viabilidad de las empresas en el actual marco de encarecimiento provocado por la guerra de Irán. Este ha sido uno de los asuntos centrales tratados en la asamblea anual celebrada por la entidad, foro en el que se ha dado el visto bueno a la modificación de los estatutos con el objetivo de modernizar su organización interna, mejorar la participación de los asociados y clarificar las funciones de los órganos colegiados.

La asamblea ha reivindicado la fortaleza del sector y de la propia federación, a pesar de las dificultades sobrevenidas como consecuencia de la crisis de los carburantes y las dificultades. El balance de Fetrama de 2025 refleja un incremento del 4,2 % en el número de tramitaciones administrativas que desde la federación se ofrece al sector, y que alcanzó en números absolutos los 11.200 procedimientos realizados.

En este marco, el presidente de Fetrama, Antonio Marco, ha recordado “el carácter estratégico del sector, que, si bien aporta casi un 5 % al PIB de la Comunidad Valenciana de manera directa, indirectamente somos esenciales para el resto de sectores como el turismo, la construcción, la industria o el agroalimentario”. Marco pide ante sus asociados “fortalecer la unidad del sector, visión de futuro y adaptación a las nuevas tecnologías y que la sociedad nos reconozca como una actividad de la que depende la economía de la provincia y de la Comunidad”.

Camiones corculando por la autovía A-31 a su paso por Sax. / AXEL ALVAREZ

Entre los frentes inmediatos que tiene el sector está la reivindicación de unas ayudas al combustible, establecido en 20 céntimos por litro, que no estén topadas a un máximo de 50.000 euros por flota. Este máximo, desde el punto de vista de la Federación, no garantiza la viabilidad de las empresas ante el incremento de los precios del combustible tras la crisis de Irán.

El sector, según Marco, tiene retos importantes en materia de sostenibilidad, digitalización, remplazo generacional, y los frentes vinculados a la crisis del combustible y los vaivenes de la situación internacional. “Pero sigue siendo una actividad con mucho futuro, en continuo crecimiento, de la que sentirnos orgullosos de pertenecer a ella”, ha apostillado.

La asamblea ha sirvido para aprobar los cambios de estatutos de la federación, un documento que se remonta a 1977, actualizado por última vez en 2012. Las modificaciones introducidas, que avaladas por mayoría, tienen como objetivo adecuar los estatutos a las nuevas necesidades en materia de representación, participación y codecisión.

En este sentido, se han realizado modificaciones para fortalecer la representación de los asociados, facilitar la participación directa, modernizar las vías de interacción entre los órganos colegiados de la federación y los asociados, así como definir las funciones y responsabilidades de los órganos de dirección. También se ha abordado el proceso de selección de la presidencia y la junta, así como los controles y limitaciones en la toma de decisiones de cada órgano.

Digitalización

En el marco de la asamblea, Fetrama ha organizado una jornada técnica con la intención de analizar la próxima entrada en vigor, el 5 de octubre, del Documento Digital de Control. Este documento, que ya existe en el sector, tendrá que ser digital para transportistas, operadores logísticos y cargadores, que tendrán que abandonar sus actuales sistemas en papel por otro un QR digital. Una propuesta en materia de sostenibilidad y mayor trazabilidad que impulsa las directivas europeas para el conjunto del sector del transporte en toda la Unión Europea.

Esta mesa, moderada por el secretario general de Fetrama, Antonio Gabaldón, ha contado con la participación del director general de Transporte, Manuel Ríos, quien ha mostrado la intención de la administración autonómica de colaborar con el sector en el periodo de transición hacia la digitalización de este documento.

Los participantes en la mesa redonda organizada por Fetrama. / INFORMACION

Antonio Alcaide, CEO de Conwork, señala que con la introducción del Documento de Control Digital se gana en seguridad, control, se reduce un 70 % el coste de gestión de las empresas y se evitan los riesgos de pérdida del documento en papel, y se dispone de información del estado de la carga de manera inmediata. En este sentido, ha puesto en valor la Mesa Autonómica del Transporte, constituida recientemente, para abordar estos temas y las necesidades de las empresas y los profesionales en la incorporación de este nuevo sistema digital.

Por su parte, Belén Gómez, directora general de Surbitrans, ha indicado que los autónomos y las pymes son los sectores que más dificultades tienen, pero se ha mostrado optimista ante las oportunidades y ventajas que ofrece. “Digitalizar el documento de control es un avance y, sobre todo, agilizar el proceso de facturación”, ha indicado, al tiempo que ha apuntado varios retos en el proceso, como son disponer de sistemas informáticos compatibles entre todas las partes, también la administración y los cargadores, formar a todo el personal de la cadena que participa en el proceso, y convencer de sus ventajas de aplicación.

Por último, Manolo García, director general de Transmanolet, ha señalado que, en la actualidad, a falta de cinco meses de su entrada en vigor, solo el 20 % de las empresas están adaptadas a estos cambios digitales. Para García, el resto está en la formación del conductor, el trabajador autónomo y las pymes, que sufrirán las dificultades de adaptación. También ha destacado la casuística que supone para los transportistas de internacional que una vez que crucen la frontera con Francia dejaran de estar obligados de llevar este documento, generando duplicidades y doble carga de trabajo para estos.