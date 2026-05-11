El VIII Ecoforum aborda los retos de la sostenibilidad y la transición ecológica

Castellón vuelve a mirar hacia los grandes desafíos ambientales con la celebración de la VIII edición del Ecoforum, una cita ya consolidada como espacio de diálogo sobre sostenibilidad, economía circular y transición ecológica.

Organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --Mediterráneo, Levante EMV e Información-- y la Conselleria de MediAmbient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació de la Generalitat Valenciana, el encuentro se celebrará, el martes, 12 de mayo, de 09.00 a 14.00 horas, en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló.

La jornada reunirá a representantes institucionales, empresas, especialistas y agentes sociales para abordar cómo avanzar hacia un modelo productivo más eficiente, innovador y respetuoso con el entorno. La reducción de emisiones, el mejor aprovechamiento de los recursos y las nuevas oportunidades vinculadas a la economía verde estarán en el centro de las reflexiones de los ponentes.

Inscripción Para asistir al Ecoforum acceda desde este enlace al formulario de inscripción.

El Ecoforum cuenta con el impulso de Simetría, el Ayuntamiento de Castelló, Iberdrola y Reciplasa, y con la colaboración de PortCastelló, Marcial Vicent, UBE Corporation, FCC, Aeropuerto de Castellón y Medi TV, y en torno al el eje de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, el foro busca acercar a la ciudadanía y al tejido empresarial los retos que marcarán el futuro ambiental y económico del territorio.

Encuentro abierto

Más allá de su dimensión técnica, la cita constituye un espacio de encuentro abierto para compartir experiencias, generar conocimiento y favorecer alianzas entre administraciones, compañías y entidades comprometidas con la transición ecológica. En este sentido, su valor reside en conectar las tendencias globales con los retos concretos del territorio: competitividad industrial, adaptación al cambio climático, innovación, gestión de recursos y creación de empleo sostenible.

En esta línea, durante el encuentro se analizarán asuntos de especial relevancia tanto para Castellón como para la Comunitat Valenciana, entre los que figuran cuestiones como la descarbonización de la industria, el papel de la provincia como hub energético, la gestión avanzada de residuos, la conversión del residuo en recurso, los materiales sostenibles, el packaging aplicado al sector agroindustrial y las soluciones de movilidad y logística bajas en carbono, entre otras.

Manuel Maqueda será el ponente principal de esta edición. / Mediterráneo

Exposición central

Uno de los momentos destacados será la conferencia central de Manuel Maqueda (a las 9.55 h), profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa en la Universidad de Harvard. Reconocido internacionalmente por su labor contra la contaminación plástica y por su defensa de modelos regenerativos, Maqueda aportará una visión que invita a ir más allá de la sostenibilidad para avanzar hacia sistemas capaces de restaurar, reparar y generar valor.

Con esta nueva edición, Prensa Ibérica Comunitat Valenciana reafirma su decidido compromiso con la divulgación ambiental y con la creación de espacios de debate de utilidad tanto para la sociedad como para el tejido productivo.

Dos mesas redondas sobre economía ambiental

La octava edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana contará con dos mesas redondas en las que una serie de expertos en la materia analizarán y ofrecerán soluciones a los retos actuales a los que se enfrentan sus sectores. La primera de ellas, que arrancará alrededor de las 10.30 horas, tendrá como título Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos, y estará moderada por Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana.

Junto a él tomarán parte en el debate el director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán; el director general de Tetma, Javier Seoane; así como un representante del Grupo FCC, quienes ofrecerán su punto de vista sobre las nuevas estrategias de valorización y tratamiento de residuos industriales.

La segunda mesa redonda de la jornada en el salón Moll de Costa está prevista a las 12.00 horas, aproximadamente, y versará sobre la movilidad sostenible. Así, bajo el título Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística, los expertos asistentes al foro tendrán la oportunidad de abordar otro de los temas estrella del Ecoforum de 2026. Para ello, y con el director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez, como moderador de la misma, se contará con la presencia de Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló; Raquel París, directora general del Aeropuerto de Castellón; y un representante del Ayuntamiento de Castelló.

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Ibáñez avanzará las oportunidades que baraja el puerto para posicionarse en la nueva economía energética, mientras que París desvelará el papel quiere jugar el aeropuerto más allá del tráfico de pasajeros, entre otros aspectos.

Tres coloquios

Coloquio 1: Sabina Goretti ahondará en los efectos de la dana La secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti, protagonizará en el Ecoforum un coloquio que se centrará en la labor medioambiental de la dana en la provincia de Castellón, que en especial ha afectado al medio ambiente de municipios del interior. Goretti, antes de acceder a la secretaría autonómica, fue directora general del Agua de la Generalitat Valenciana, cargo desde el que trabajó en la planificación y gestión de los recursos hídricos, así como en proyectos de infraestructuras y reutilización. También fue concejala en el Ayuntamiento de Orihuela.

Coloquio 2: ‘La electrificación en la industria’, con Ibán Molina Ibán Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, ofrecerá el coloquio La electrificación en la industria, en el que se analizará y hablará del proceso de sustitución de las tecnologías que funcionan con combustibles fósiles (gas, diésel, carbón o fuelóleo) por tecnologías que emplean electricidad. Molina, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de València, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en compañías relacionadas con las infraestructuras y los servicios. Antes de su incorporación a Iberdrola, ejerció en el Grupo Porcelanosa y en Becsa.