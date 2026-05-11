El vino de Alicante en la encrucijada: la pérdida de cultivos y el menor consumo lastran al sector

No tiene por delante el sector vitivinícola de la provincia de Alicante un panorama demasiado sencillo. Y es que la pérdida de cultivos y el menor consumo están propiciando un empequeñecimiento de sus principales magnitudes, como lo demuestra el hecho de que en los últimos tres años, como consecuencia de la falta de relevo generacional, la sequía y la proliferación de plantas solares, la extensión de los viñedos se ha reducido en casi mil hectáreas. Un tiempo durante el cual también ha caído la comercialización en 14.500 hectolitros anuales. ¿Cómo afrontarlo?. El sector apuesta por la calidad y el aumento del valor de sus caldos para combatir estos retrocesos, dentro de una hoja de ruta en la que también crezcan los vinos embotellados frente a los que siguen vendiéndose a granel.

Los datos recogidos en la memoria estadística de la última campaña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante no dejan margen a la duda. El sector está registrando un retroceso en sus principales magnitudes, empezado por las correspondientes a los cultivos. Y es que el registro vitícola asciende a 10.485 hectáreas, después de que en muy poco tiempo se hayan perdido casi 1.000, en un fenómeno que por parte del propio sector se atribuye al abandono de campos por parte de agricultores mayores que no encuentran relevo generacional, problemas como la sequía y el aumento de temperaturas, que han complicado la producción, y también la instalación de plantas solares, que en ocasiones aseguran una rentabilidad sin tanto esfuerzo. Pero la cosa no queda ahí, dado que la realidad es que en esta última campaña las hectáreas que han estado realmente en producción, más allá del registro, han sido la mitad, concretamente 5.539.

Selección de uvas en el proceso para la elaboración de vino. / AXEL ALVAREZ

Como no podía ser de otra forma, esta reducción en la extensión de los viñedos también ha tenido su reflejo en la producción, hasta el punto de que en esta última campaña solo se recolectaron 14,6 millones de kilos de uva, lo que supone la cosecha más baja de todos los tiempos desde que se tienen registros. Solo un año antes, y ya en plena línea descendente, se habían obtenido 19 millones de kilos, muy lejos de los 27 de hace tres ejercicios y a años luz de los 31 millones de la campaña 2020-2021.

Y si a esta situación se le añade un menor consumo de vino en todos los mercados, tanto nacionales como internacionales, pues el coctel acaba siendo demoledor. Algo que se refleja claramente en la comercialización, que en estos últimos tres años ha bajado en 14.500 hectolitros anuales, lo que supone prácticamente un 15 %. Un porcentaje que es prácticamente idéntico tanto en el mercado nacional como en la exportación, con baremos que este último ejercicio se han quedado en 54.093 y 25.193 hectolitros respectivamente.

EE UU

En este contexto, cabe destacar que, al contrario de lo que se pudiera pensar, el mercado de Estados Unidos, el segundo en importancia para el vino alicantino, ha experimentado un moderado crecimiento en esta última campaña pese a la guerra arancelaria promovida por el presidente norteamericano, Donald Trump. Según explican desde el sector, los anuncios de barreras comerciales propiciaron una paralización de las ventas en un primer momento, aunque posteriormente todos los pedidos acabaron sirviéndose, fruto del prestigio de los caldos alicantinos en este país.

En cambio, otros destinos importantes, como Alemania (principal cliente), Bélgica, Francia, Polonia o Reino Unido mantienen una línea descendente, como consecuencia de la ya reseñada caída del consumo.

Viñedos para la producción de vino en la Foia de Castalla. / JUANI RUZ

El presidente de la DOP y también de Bodegas Xaló, José Juan Reus, no duda a la hora de señalar que, efectivamente, el sector se encuentra ante un problema importante. Según sus palabras, «no hay jóvenes que se dediquen al campo, de manera que la gente mayor que lo deja no tiene a quien cederle los campos para que continúe con la actividad. Así que cada vez hay más bancales abandonados y una menor producción, que poco a poco va a tener un mayor impacto sobre el sector».

Pese a todo, Reus señala que sigue habiendo movimiento, como lo demuestra el hecho, subraya, de que «se siguen constituyendo bodegas, aunque, eso sí, de pequeño tamaño. De hecho, es lo que demanda la gente, que estén integradas en los viñedos y que se puedan visitar». En la actualidad, y en su conjunto, son 48 las bodegas que están inscritas en la DOP.

Sin alcohol

Y sobre el consumo, indica que está cayendo a nivel general, tanto en los mercados nacionales como internacionales, en parte porque es un producto que no acaba de arraigar entre los jóvenes. «Estamos haciendo pruebas con vinos de baja graduación y directamente sin alcohol, pero cuesta abrir mercado. La esperanza es que pase como con la cerveza sin alcohol, que al principio costó, pero hoy en día es un producto de consumo generalizado», indica.

Por su parte, el gerente del consejo regulador de la DOP, Eladio Martín Aniorte, también reconoce que tanto los cultivos como la producción están yendo a menos, en una dinámica que, incluso, puede acrecentarse en los próximos años. Con todo, añade, la intención del sector, algo en lo que se está ya trabajando, es «compensar estas caídas con vinos de calidad y con un aumento del valor. Ese es el camino por el que debemos transitar», enfatiza.