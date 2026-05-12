La Semana Santa convierte abril en un mes de verano en el aeropuerto Alicante-Elche

Con la desestacionalización como bandera, el aeropuerto de Alicante-Elche ha cerrado abril con un total de 1.921.861 pasajeros en abril, lo que supone un incremento del 10,9% respecto al ejercicio anterior. El hecho de que la Semana Santa ocupara el inicio del mes ha supuesto meter a la terminal Miguel Hernández en parámetros más propios del verano que del inicio del año.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, sigue su evolución ascendente y en abril creció un 12,3 % con 1.697.090 pasajeros registrados y también es importante destacar que se rompe la tendencia de caída en meses anteriores en el caso del tráfico nacional. Los datos indican que 222.973 viajeros pasaron por el aeropuerto, un 1,3% más, si bien hay que tener en cuenta el factor vacacional. En cuanto a los vuelos operados, Aena refleja un total de 12.074 movimientos, lo que implica un aumento del 10,9 % respecto al mismo mes de 2025.

En la radiografía por nacionalidades, poca variación. Reino Unido encabeza el tráfico de abril con 637.030 viajeros; seguido de Alemania, con 117.359; seguido de Países Bajos, con 117.241; Polonia, con 103.378; y Bélgica, con 101.949.

Pasajeros en la terminal de Alicante-Elche esta Semana Santa. / AXEL ALVAREZ

Acumulado primer cuatrimestre

La suma de todos estos meses de 2026 sitúan al aeropuerto alicantino en la senda del récord anual. Un total de 5.867.011 pasajeros han pasado por la tarminal en el primer cuatrimestre. Es un 8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y abril sumaron un total de 37.694 movimientos, un 7,7 % más en relación al mismoperiodo de 2025.

Desde el operador de aeropuertos, además han avanzado las estadísticas del grupo que está compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado abril de 2026 con 33.494.009 pasajeros, un 3,6 % más que este periodo del ejercicio anterior; gestionaron 290.393 movimientos de aeronaves, un 5,6 % más que en 2025; y transportaron 125.808 toneladas de mercancía, un 5 % más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta abril de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 114.757.924 pasajeros (un 3,7 % más que en 2025); se registraron 994.719 movimientos de aeronaves (+2,5 %); y se transportaron 489.223 toneladas de mercancía, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2025. El tráfico del primer cuatrimestre se ha visto beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero).

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado abril con 28.284.768 pasajeros, un 3,7 % más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 6,3 % más que se registró entre abril de 2025 y abril de 2024. Además, en el mes de abril se gestionaron 242.424 movimientos de aeronaves, un 6,7 % más que en abril de 2025, y se transportaron 112.884 toneladas de mercancía, un 5,3 % más que en abril del año pasado.

(noticia en elaboración)