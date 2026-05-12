Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo huelgaParo profesoresHantavirus en AlicanteMascletás LucerosNueva plaza MontañetaPromoción viviendas AlicanteLibros gratis
instagramlinkedin

Transporte público

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

En lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5% de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5%

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías.

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por Adamuz y cortes en las vías. / EFE

EFE

Madrid

El uso de la alta velocidad ferroviaria en España entre enero y marzo bajó un 21,3 % respecto a un año antes, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes en la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en conjunto, los viajes en tren de larga distancia se redujeron un 19,6 % interanual hasta marzo.

Noticias relacionadas

Por lo que se refiere al número de usuarios del transporte público español en general, y pese a la caída del uso de los trenes de larga distancia, éste aumentó un 0,5 % de media en el primer trimestre y solo en marzo creció un 3,5 %.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  3. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  4. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante
  5. El aeropuerto de Alicante-Elche ganará capacidad con nuevos puntos de embarque y una calle de salida rápida a la espera de la ampliación
  6. Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%
  7. La Ruta del Vino de Alicante coge vuelo con más de 50.000 visitantes
  8. Masymas busca 300 trabajadores para este verano

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

El uso de la alta velocidad bajó un 21,3% hasta marzo por la influencia de Adamuz y los cortes en las vías

El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y cede la cota de los 17.700 puntos pendiente del petróleo

El Ibex 35 cae un 1,2% en la apertura y cede la cota de los 17.700 puntos pendiente del petróleo

El 60% de las horas que se trabajan en España podrían hacerlas la IA y los robots, según McKinsey

El 60% de las horas que se trabajan en España podrían hacerlas la IA y los robots, según McKinsey

BBVA eleva un 5,4% el crédito a empresas en el primer trimestre, hasta los 280.000 millones

BBVA eleva un 5,4% el crédito a empresas en el primer trimestre, hasta los 280.000 millones

El Gobierno pide abrir el debate sobre la gran reforma pendiente de los impuestos de la energía para bajar la luz y subir los combustibles

El Gobierno pide abrir el debate sobre la gran reforma pendiente de los impuestos de la energía para bajar la luz y subir los combustibles

Avales públicos para hipotecas de jóvenes

Avales públicos para hipotecas de jóvenes

La venta de viviendas a extranjeros también anima la firma de testamentos en Alicante

La venta de viviendas a extranjeros también anima la firma de testamentos en Alicante

El incendio en la fábrica La Escandella de Agost paraliza toda la producción

El incendio en la fábrica La Escandella de Agost paraliza toda la producción
Tracking Pixel Contents